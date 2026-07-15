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“Grid boosters”: UE quer resolver o desperdício de energia limpa com baterias

· Motores/Energia 7 Comentários

Imagem: Inside Climate News

Fonte: Euronews

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Grunho says:
    15 de Julho de 2026 às 11:59

    Primm tinham que aprender a fabricar baterias. E isso só os chineses. Na Europa era gasto brutal de energia, poluição, uma quantidade brutal de material a ir para aterro, para produção lixo que não durava quase nada.

    Responder
  2. Grande xuxxa says:
    15 de Julho de 2026 às 12:01

    Não imagino nada mais ineficiente.

    Responder
    • Max says:
      15 de Julho de 2026 às 12:34

      Depende do custo e da capacidade das baterias. Depois é carregá-las às horas que a eletricidade é mais barata (e abundante) e injetá-la quando é mais cara (por haver menos oferta). Quanto à eficiência propriamente dita (eletricidade injetada / eletricidade consumida para carregar as baterias), é muito elevada.

      Responder
  3. Yamahia says:
    15 de Julho de 2026 às 12:26

    Apenas pensam em arrasar biodiversidade. Depois queixam-se que a UE é a região com maior taxa de aquecimento. Está difícil perceberem ou não querem perceber ou percebem mas querem fazer crer que os culpados são os carros.

    Responder
  4. Max says:
    15 de Julho de 2026 às 12:27

    Portugal – produção e consumo por/para armazenamento, acumulado janeiro-Junho (Fonte: REN Hub)
    – Produção por armazenamento (total): 2.300 GWh
    Produção por bombagem: 2.293 GWh
    Injeção de baterias: 7 GWh
    – Consumo para armazenamento (total): 2.879 GWh
    Bombagem: 2.879 GWh
    Baterias: 8 GWh

    A bombagem consiste em repor para a barragem (ou para um depósito a quota superior) – consumindo eletricidade para armazenamento, a água que já foi utilizada para a produção de eletricidade – e que virá a ser de novo utilizada para a – produção de eletricidade para armazenamento. Em Portugal, várias barragens têm bombagem. Como facilmente se percebe, consome-se mais eletricidade para repor a água na barragem do que aquela que essa água vai produzir – mas compensa porque se vai fazer a bombagem quando a eletricidade está mais barata, especialmente em horas de grande produção de energia elétrica em Espanha e que é importada.
    Isto tudo para dizer que por as baterias existentes serem poucas leva a que “a energia solar e eólica que é produzida, mas não pode ser aproveitada porque a rede elétrica não a consegue absorver.” Até que as baterias atinjam uma dimensão próxima da bombagem não nos doa a nós a cabeça.

    Responder
    • Max says:
      15 de Julho de 2026 às 12:53

      No último parágrafo faltou-me um não – o que queria dizer é que, mesmo com pouco armazenamento/injeção de eletricidade por baterias, a bombagem absorve grande parte do excesso de eletricidade produzida (internamente ou importada) de fontes solar e eólica .

      Responder

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