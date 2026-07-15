ChatGPT vai ganhar corpo: fontes revelam o primeiro dispositivo da OpenAI

A OpenAI, criadora do ChatGPT, está a preparar a entrada no mercado do hardware. Segundo informações recentes, o primeiro produto físico da empresa não será um smartphone nem uns óculos inteligentes, mas sim uma coluna sem ecrã, capaz de se deslocar pela casa e de operar como uma espécie de "companheiro" com Inteligência Artificial (IA).

De acordo com a Bloomberg, que cita fontes próximas do projeto, o dispositivo da OpenAI está a ser desenvolvido internamente como um "companheiro de IA humanizado que vive em casa".

Ao contrário das colunas inteligentes tradicionais, este dispositivo terá bateria recarregável, permitindo que seja transportado de divisão em divisão: da lavandaria, onde pode ajudar com tarefas domésticas, até à cozinha, para dar apoio a cozinhar, terminando na sala ou no quarto, para tocar música.

Ainda assim, o utilizador poderá optar por deixá-lo permanentemente ligado numa única divisão.

O equipamento incluirá câmara e outros sensores para perceber o ambiente à sua volta, e terá ainda elementos mecânicos que se movem de forma autónoma, dando-lhe uma aparência "viva". Não se trata de rodas ou pernas, mas sim de pequenos movimentos pensados para transmitir presença e expressividade.

Mais surpreendente é a forma como o dispositivo deverá personalizar-se. A ideia é que aprenda progressivamente sobre o utilizador, recorrendo inclusivamente a dados como o e-mail, para se tornar mais proativo e antecipar necessidades do dia a dia.

As capacidades de voz deverão assentar no GPT-Live, a versão mais avançada do modo de voz do ChatGPT, apresentada pela OpenAI ainda este mês.

Ex-engenheiros da Apple por detrás do projeto da OpenAI

Um dos detalhes mais curiosos deste leak é a equipa envolvida. Segundo a Bloomberg, o desenvolvimento contou com a colaboração de vários antigos engenheiros da Apple, alguns dos quais tiveram um papel relevante na criação de produtos como o iPhone e o Mac.

Esta ligação ganha ainda mais relevância tendo em conta o momento delicado entre as duas empresas: recentemente, a Apple processou a OpenAI e dois antigos colaboradores, acusando-os de roubo de segredos comerciais. A empresa de Cupertino terá mesmo afirmado que as alegações conhecidas até agora são apenas "a ponta do icebergue".

A OpenAI nega qualquer irregularidade, e fontes próximas do projeto garantem que este novo dispositivo é suficientemente diferente de tudo o que a Apple tem no mercado para não infringir segredos comerciais.

Ainda assim, a Apple já pediu uma providência cautelar contra o negócio de hardware da OpenAI, o que poderá afetar diretamente os planos de lançamento.

Quanto ao preço, fontes citadas pelo The Information apontam para um valor entre 200 e 300 dólares, o que colocaria o dispositivo numa gama de preço próxima da de colunas inteligentes topo de gama já existentes no mercado.

Apenas o primeiro de vários dispositivos assinados pela mãe do ChatGPT

Segundo a informação avançada, a OpenAI terá cerca de cinco produtos de hardware em desenvolvimento, incluindo wearables, robótica doméstica e um eventual substituto para o smartphone.

A expectativa é que este primeiro dispositivo seja apresentado ainda em 2026, com lançamento previsto para 2027, embora os planos possam sofrer alterações, especialmente devido ao processo judicial em curso.

Entretanto, se as informações se confirmarem, a OpenAI está prestes a dar um passo significativo além do software, trazendo o ChatGPT para uma forma física, capaz de interagir, aprender e movimentar-se em casa dos utilizadores.

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