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ChatGPT vai ganhar corpo: fontes revelam o primeiro dispositivo da OpenAI

· Hardware 2 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Zé Fonseca A. says:
    15 de Julho de 2026 às 11:42

    Para quem anda distraído com o que se está a passar eu descrevo.
    Neste momento a OpenAI tem 400 ex funcionários da Apple e parece que a grande maioria lhes foi pedido para trazerem informações da Apple para entrarem na OpenAI, piorou com o caso do Tang Tan, chief hardware office, que respondia directamente ao Ternus, saiu e levou 40 pessoas com ele, a equipa toda, não só isso como roubaram 1 Mac que mantinha acesso a documentos confidenciais da divisão de hardware e acederam a esses documentos para roubar trade secrets de produtos de hardware.
    Isto demonstra precisamente a laia do Sam Altman, já não é diz que disse, há provas concretas e registos.
    Não só é vergonhoso que isto aconteça como também que as pessoas se vendam desta forma, isto é daqueles casos que não vai dar só multas, vai haver prisão para alguém e produtos que nunca vão ver a luz do dia.

    Responder
  2. Patinhas says:
    15 de Julho de 2026 às 12:14

    O Trump indulta isso tudo se lhe for conveniente.

    Responder

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