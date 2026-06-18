Esqueça ter o telemóvel na mão enquanto conduz

Ser multado nunca é uma boa sensação. Primeiro porque pode haver um valor associado a pagar e uma sanção acessória. Uma multa por ser "apanhado" ao telemóvel é grave e pesada. Além disso ter o telemóvel na mão enquanto conduz aumenta o risco de acidente.

Todos nós sabemos que o uso de telemóvel é proibido durante a condução. Mas não é só o telemóvel...

De acordo com o Artigo 84.º - Proibição de utilização de certos aparelhos, do Código da Estrada.

É proibida ao condutor, durante a marcha do veículo, a utilização ou o manuseamento de forma continuada de qualquer tipo de equipamento ou aparelho suscetível de prejudicar a condução, designadamente auscultadores sonoros e aparelhos radiotelefónicos; Excetuam-se do número anterior: Os aparelhos dotados de um único auricular ou microfone com sistema de alta voz, cuja utilização não implique manuseamento continuado; Os aparelhos utilizados durante o ensino da condução e respetivo exame, nos termos fixados em regulamento. É proibida a instalação e utilização de quaisquer aparelhos, dispositivos ou produtos suscetíveis de revelar a presença ou perturbar o funcionamento de instrumentos destinados à deteção ou registo das infrações.

Tipos de infrações quando usa equipamentos enquanto conduz

Utilização do telemóvel para falar : segurar o telemóvel ao ouvido enquanto conduz constitui uma contraordenação grave;

: segurar o telemóvel ao ouvido enquanto conduz constitui uma contraordenação grave; Envio de mensagens de texto : neste caso, normalmente o condutor tem de fazer o manuseamento de forma continuada do equipamento que requer também atenção visual e cognitiva.

: neste caso, normalmente o condutor tem de fazer o manuseamento de forma continuada do equipamento que requer também atenção visual e cognitiva. Mexer no telemóvel : qualquer ação que envolva mexer no telemóvel, mesmo que por instantes, como verificar notificações, é considerada também uma infração;

: qualquer ação que envolva mexer no telemóvel, mesmo que por instantes, como verificar notificações, é considerada também uma infração; Atividades de utilização do telemóvel em marcha: se usar o telemóvel para outras ações que não sejam ligar para alguém também é considerada uma infração, pois além de aumentar a distração do condutor e o risco de acidentes, o condutor tem de fazer o manuseamento contínuo do equipamento.

Multa ao telemóvel: gravidade e coima

Em Portugal, o uso de telemóvel enquanto se conduz é considerado uma infração grave. As multas e penalizações podem variar dependendo da gravidade da infração.

Multa : O uso de telemóvel sem dispositivo de mãos-livres pode resultar numa multa entre €250 e €1.250 .

: O uso de telemóvel sem dispositivo de mãos-livres pode resultar numa multa entre . Pontos na carta: além da multa monetária, esta infração resulta na perda de 3 pontos na carta de condução.

além da multa monetária, esta infração resulta na perda de na carta de condução. Situações específicas: se o condutor estiver envolvido num acidente enquanto utiliza o telemóvel, as penalizações podem ser mais severas.

o condutor estiver envolvido num acidente enquanto utiliza o telemóvel, as penalizações podem ser mais severas. Equipamento permitido: É permitido o uso de dispositivos de mãos-livres, como sistemas Bluetooth, desde que o condutor não tenha que manusear o telemóvel durante a condução.

As autoridades têm vindo a reforçar a fiscalização, especialmente em áreas urbanas e em vias com maior tráfego, para reduzir acidentes causados por distração ao volante.

Usar o telemóvel enquanto conduz continua a ser uma das principais causas de distração ao volante. Apesar dos avisos constantes e das multas previstas na lei, muitos condutores continuam a pegar no smartphone para responder a mensagens, consultar notificações ou até fazer chamadas.