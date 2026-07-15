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Faculdade de Direito proíbe portáteis e telemóveis nas aulas para travar a IA

· Inteligência Artificial 5 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Muito mais que isso. says:
    15 de Julho de 2026 às 12:11

    É a primeira vez, que temos uma geração em que o qi é inferior ao dos pais, urge alterar este métodos de ensino bem como proibir o acesso a redes sociais aos menores de 16 anos, se não vamos continuar a regredir intelectualmente. Já entramos na idiocracia, vamos ver quantos anos vamos agora demorar para sair dela.

    Responder
    • Mock says:
      15 de Julho de 2026 às 12:50

      Para quê? Serve de quê mesmo? Pode até ser eficaz para concluir a licenciatura, mas não impede que os Estudantes não usem em Casa.

      Muito menos impede que os licenciados após a sua formatura, usem IA no trabalho que vão desempenhar, então essa medida protege e evita até certo ponto.

      Estão condenados na mesma, a IA vai ser usada, vai continuar a ser usada.
      A sua regulamentação é urgente e é para ontem e não é a UE, é os próprios paises que devem fazer a sua auto-regulação.

      Agora é lidar. Não vai demorar muito até advogados usarem IA como ferramenta, não de auxilio mas sim para tudo. É uma questão de tempo, já tivemos um treinador de futebol que usou para criar táticas, basta pesquisar e já foi despedido.

      O que estas a tentar evitar, é inevitável após a conclusão…

      Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    15 de Julho de 2026 às 12:26

    se há alguém a tirar notas para mim eu até preferia 😀
    nos meus tempos de faculdade tinhamos de travar amizade com uma moça que tirasse boas notas 😀

    Responder
  3. Peferreira says:
    15 de Julho de 2026 às 12:39

    Nomeiam escribas para tirar notas no PC… Não sabia que papel e caneta deixou de existir entretanto.

    Responder

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