PplWare Mobile

Combustível criado a partir de resíduos humanos moveu um autocarro durante 5 anos

· Motores/Energia 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Max says:
    19 de Agosto de 2025 às 10:39

    O veículo podia ser movido a gás natural (composto essencialmente por metano) e passou a ser movido a biometano, com emissão bastante mais reduzida de CO2.
    Agora, não se lhe pode é chamar é biocombustível, porque seria alterar o conceito. Os biocombustíveis são obtidos do cultivo de plantas – que absorvem CO2 da atmosfera, para a produção de biocombustível – que emite CO2, obtendo-se por isso a neutralidade carbónica. Não é o caso, aqui o que se obtém com o biometano é uma emissão de CO2 muito inferior ao de um veículo a gás natural (metano).
    Mas sim, tudo visto e por junto, tudo o que conseguem das lamas de esgoto é notável.

    Responder
  2. narcesudo says:
    19 de Agosto de 2025 às 10:48

    Parece que esses tais investigadores se esqueceram de divulgar também os custos de toda essa operação. Operação que incluiu combinarem esses 35% de CO2 com hidrogénio «por forma a transformar “quase” todo o biogás em biometano».
    Tudo isto deve ficar baratinho, tão baratinho… digo eu!

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Trocaria as redes sociais que utiliza hoje em dia por alternativas europeias?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube