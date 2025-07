Vendas da Tesla voltam a cair no trimestre e a culpa continua a ser de Elon Musk

As vendas da Tesla continuam a cair numa espiral que muitos não esperavam. Os dados mais recentes mostram que entregas de veículos elétricos caíram em quase 60.000. Estes números não são o que seria esperado há alguns meses, mas a culpa todos sabem de quem é. O dedo está ainda apontado a Elon Musk.

As vendas da Tesla voltam a cair

Tesla revelou agora que entregou 384.122 unidades dos seus carros elétricos no período de abril a junho. Estes valores representam uma queda muito significativa de 14% face ao período homólogo de 2024. É também o segundo trimestre consecutivo em que as vendas caem face ao ano anterior.

Segundo os dados apresentados, a empresa produziu 410.244 veículos no segundo trimestre deste ano. Este é um número muito próximo dos 410.831 carros produzidos no mesmo período do ano passado. No entanto, a empresa entregou mais carros elétricos (443.956) do que os que produziu no segundo trimestre de 2024.

Desta vez, o número de entregas de veículos no segundo trimestre de 2025 caiu quase 60.000 em relação ao período homólogo. A tendência de queda já se verifica há algum tempo, com a empresa a ter registado uma queda nas entregas anuais pela primeira vez em 2024. No primeiro trimestre de 2025, a Tesla registou 336.681 entregas, uma queda de 13% em relação ao mesmo período de três meses de 2024.

Produção Entregas Model 3/Y 396.835 373.728 Outros Modelos 13.409 10.394 Total 410.244 384.122

A culpa continua a ser de Elon Musk

Vários relatórios nos últimos meses mostraram que as vendas da Tesla caíram em vários mercados. São muitos os fatores que contribuíram para este declínio das vendas da Tesla. Por um lado, a empresa enfrenta uma concorrência mais feroz, especialmente de fabricantes chineses que lançam modelos mais baratos.

E depois há o fator Elon Musk. Grande parte do sucesso da Tesla está ligado à personalidade pública do seu CEO. Mas há uma reação significativa contra Musk nos últimos anos, especialmente após ter tornado um importante financiador e conselheiro do presidente Donald Trump. Após a tomada de posse de Trump, Musk tornou-se chefe do programa de Eficiência Governamental do Departamento de Governo. Abandonou formalmente este cargo no governo em maio.

Nas últimas semanas, Elon Musk tornou-se um crítico do projeto de lei sobre impostos e despesas da administração Trump. A proposta foi aprovada pelo Senado esta semana. O projeto inclui disposições que podem prejudicar os negócios de Elon Musk, como a remoção de incentivos para a compra de carros elétricos. A última informação dá até conta de que Donald Trump pondera deportar Elon Musk.