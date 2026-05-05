Microsoft recomenda 32 GB para jogos no Windows e depois apaga tudo

Este é um guia polémico, mas que durou apenas três dias. A Microsoft removeu a sua própria recomendação de 32 GB de RAM para jogos no PC, no meio do aumento dos preços da memória. Não se sabe se é uma situação permanente ou se tudo não passou de um erro.

A 1 de maio de 2026, a Microsoft publicou um guia dedicado às definições de jogos no Windows 11. O documento posicionava 16 GB de RAM como um "ponto de partida prático" e 32 GB como a opção "sem preocupações". A página foi removida a 4 de maio sem explicações. O URL redireciona para a página inicial do Centro de Aprendizagem; versões arquivadas estão bloqueadas.

Porque é que a Microsoft voltou atrás tão rapidamente?

A recomendação não partiu dos engenheiros de Redmond. De acordo com informações reveladas, o guia foi criado pelo departamento de marketing, e não pela equipa do Windows. A Microsoft justificou a recomendação de 32 GB citando a utilização simultânea do Discord, um browser e ferramentas de streaming em segundo plano durante o jogo. Um argumento tecnicamente válido, mas apresentado no pior momento possível.

Um kit de 32 GB de memória DDR5 custa entre 350 e 500 euros, dependendo do retalhista. Em novembro de 2025, o mesmo kit custava 180 euros. O aumento de preço ultrapassa os 150% em seis meses, impulsionado pela procura de memória HBM nos centros de dados de IA. A Goldman Sachs considera estes preços insustentáveis, e prevê-se restrições de fornecimento até 2028.

A mais recente pesquisa de hardware da Steam também confirma que os jogadores não esperaram que a Microsoft fizesse os seus cálculos. Na primavera de 2026, 40,86% dos jogadores de PC ainda utilizavam 16 GB de RAM, em comparação com 37,55% que utilizavam 32 GB. A diferença diminuiu todos os meses, mas o aumento dos preços abrandou a mudança.

O Projeto K2 afirma exatamente o contrário.

Poucos dias antes da publicação do guia, surgiu na Microsoft um projeto interno chamado K2. Lançado no final de 2025, quer corrigir as falhas mais criticadas do Windows 11. O primeiro objetivo: reduzir o consumo de memória do sistema operativo. Outros objetivos incluem a remoção de anúncios do menu Iniciar, alcançar um desempenho em jogos comparável ao SteamOS em dois anos e limitar as reinicializações forçadas a uma por mês.

Para os jogadores, a realidade é mais complexa do que o guia excluído sugere. Para jogos em 1080p puro, sem aplicações em segundo plano, 16 GB continuam a ser suficientes. O verdadeiro benefício de 32 GB está na redução dos micro-bloqueios. Ao comprar uma placa gráfica nova, optar por 32 GB desde o início continua a ser uma escolha sensata para evitar um upgrade dispendioso mais tarde. Mas não há justificação para substituir um kit de 16 GB perfeitamente funcional quando o módulo custa 500€.