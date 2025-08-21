Vision Pro da Apple têm novo concorrente: os novos óculos de realidade mista da chinesa Vivo

A Vivo celebrou o seu aniversário com o lançamento de um dos seus produtos mais ambiciosos até à data. A empresa chinesa entra oficialmente no mercado da realidade mista com uns óculos que prometem competir diretamente com as propostas da Apple e da Meta.

Vivo traz um design mais leve e compacto

A Vivo está em festa e, para assinalar a ocasião, decidiu apresentar a sua alternativa aos Vision Pro da Apple e aos óculos de realidade mista da Meta. A empresa anunciou na China os Vivo Vision Discovery Edition, um headset de realidade mista capaz de projetar um ecrã virtual de 120 polegadas e com características muito semelhantes às do aclamado visor da Apple.

Os Vivo Vision Discovery Edition partilham, de facto, uma estética muito parecida à dos Vision Pro da gigante de Cupertino. Mantêm uma aparência futurista com materiais de qualidade superior, embora com um aspeto visivelmente mais leve.

A Vivo afirma que os seus óculos de realidade mista são até 26% mais compactos que os da concorrência, com um peso total de 398 gramas e dimensões de 83 mm de altura por 40 mm de espessura. Adicionalmente, o dispositivo foi concebido para se adaptar perfeitamente a qualquer utilizador, incluindo quatro tamanhos de selos de luz e oito opções de acolchoamento.

Especificações de topo

No que diz respeito às especificações técnicas, os óculos de realidade mista da Vivo estão equipados com um processador Snapdragon XR2+ Gen 2, responsável por gerir todas as tarefas, tanto de realidade virtual como de realidade aumentada. Os Vivo Vision Discovery Edition contam ainda com ecrãs Dual Micro-OLED 8K.

O headset integra também diversos sensores que reconhecem gestos manuais para executar diferentes ações, oferecendo 26 graus de liberdade nos movimentos dos dedos e um alcance de seguimento vertical de 175°.

Tudo isto é gerido pelo OriginOS Vision, um sistema operativo próprio que desbloqueia funcionalidades avançadas, como a capacidade de projetar um ecrã de até 120 polegadas para ver filmes ou qualquer outro tipo de conteúdo.

Os Vivo Vision Discovery Edition, que por agora permanecerão um exclusivo do mercado chinês, chegam acompanhados de outras novidades anunciadas pela empresa no âmbito da celebração do seu aniversário.

A Vivo revelou uma nova estratégia global de imagem, na qual se focará na fotografia e vídeo noturnos, na experiência fotográfica de nível profissional e na área da saúde. Neste último campo, a empresa comprometeu-se a utilizar as capacidades macro da futura série Vivo X200 para desenvolver uma lâmpada de fenda portátil, com o objetivo de realizar diagnósticos oftálmicos com maior precisão.

