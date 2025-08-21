Flamingo: míssil ucraniano consegue percorrer três mil quilómetros

A Ucrânia apresentou recentemente um míssil de cruzeiro Flamingo, também conhecido como FP‑5, capaz de atingir alvos até 3.000 km de distância. O sistema é desenvolvido pela empresa ucraniana Fire Point e representa um avanço significativo na capacidade defensiva e ofensiva do país.

Flamingo: maior míssil ucraniano de sempre

O Flamingo destaca-se não apenas pelo alcance, mas também pelo poder da sua ogiva, de aproximadamente 1.150 kg, que supera a de muitos mísseis de cruzeiro tradicionais, como o Tomahawk americano, cujo alcance é de cerca de 1.600 km e a ogiva pesa aproximadamente 450 kg.

A envergadura do Flamingo chega a 6 metros, e a sua velocidade de cruzeiro varia entre 850 e 950 km/h, com uma precisão estimada de 14 metros.

O desenvolvimento do míssil já passou da fase de testes, com a produção em série iniciada em agosto de 2025. Atualmente, o ritmo de fabricação é de uma unidade por dia, com meta de sete unidades diárias até outubro.

O governo ucraniano tem planos para a produção em massa a partir de janeiro de 2026, caso haja financiamento suficiente, o que permitirá a fabricação de centenas de unidades.

O Flamingo coloca a Ucrânia entre os poucos países com capacidade de lançar ataques estratégicos a longa distância, aumentando a capacidade de dissuasão e alterando o equilíbrio regional de forças.

Especialistas da área afirmam que o míssil representa um dos sistemas de cruzeiro com maior alcance em operação no mundo atualmente.

O major-general Jorge Saramago referiu à CNN Portugal a diferença que esta arma pode introduzir no campo de batalha: “tem uma ogiva de 1.150 kg. Para se ter uma ideia, os drones não tripulados que a Ucrânia tem usado contra infraestruturas russas têm cabeças explosivas de 50 a 100 quilos de explosivo, no máximo.”

Além do potencial militar, o Flamingo também simboliza a determinação da indústria de defesa ucraniana em desenvolver tecnologia própria, reduzindo a dependência de equipamentos importados e consolidando a reputação do país como produtor de armamento de alta tecnologia.