Discord implementa novas restrições de idade: o que muda para os menores de 18 anos
O Discord anunciou uma alteração nas suas políticas que irá diferenciar a experiência dos utilizadores com base na sua idade. A partir de março, serão implementadas novas medidas de verificação e restrições para contas pertencentes a menores de 18 anos.
Como irá o Discord verificar a sua idade?
Para distinguir entre utilizadores adultos e menores, a empresa irá recorrer a dois métodos distintos, podendo solicitar a verificação a qualquer momento.
- O primeiro método consiste numa curta selfie em vídeo, durante a qual a plataforma solicita que o utilizador realize pequenas ações, como sorrir ou virar a cabeça, para que uma inteligência artificial (IA) possa estimar a sua idade aproximada e determinar se a conta necessita de restrições.
- A segunda alternativa é mais direta: o envio de um documento de identificação válido, como o Cartão de Cidadão, cujos dados serão cruzados com os da conta para validar a maioridade.
Ainda não é totalmente claro se o utilizador poderá optar por um dos métodos, mas a empresa já adiantou que, em certas situações, poderá ser necessária a combinação de ambos para uma verificação conclusiva.
O que acontece às contas de menores de idade?
Contrariamente ao que se possa pensar, o Discord não irá encerrar as contas que determine pertencerem a menores. Os termos de serviço da plataforma já permitem a sua utilização por jovens, mas as novas regras alteram o que estes podem fazer e visualizar. Serão, assim, criados dois tipos de conta: uma para adultos, com acesso total, e outra para jovens, com limitações específicas.
Os utilizadores que confirmem ser maiores de idade não têm motivos para preocupação. Após a verificação bem-sucedida, os documentos de identificação serão eliminados dos servidores da empresa e a conta continuará a funcionar sem qualquer tipo de restrição.
No entanto, caso o sistema do Discord determine que um utilizador tem menos de 18 anos, aplicar-se-ão as seguintes restrições:
- Impossibilidade de aceder a canais com restrição de idade ou conteúdo NSFW (Not Safe For Work).
- Acesso limitado aos canais Stage, onde poderão apenas ouvir as conversas, sem permissão para intervir.
- Aplicação de filtros de conteúdo automáticos, que ocultarão materiais considerados impróprios ou sensíveis.
- Exibição de um aviso de segurança sempre que um desconhecido enviar um pedido de amizade.
- Os pedidos de mensagens de utilizadores que não constam na lista de amigos serão movidos para uma caixa de entrada separada.
Estas medidas não visam impedir o uso da plataforma, mas sim criar um ambiente mais seguro para os jovens, restringindo o acesso a conteúdos potencialmente prejudiciais e melhorando a gestão de interações com desconhecidos.
Leia também: