Discord implementa novas restrições de idade: o que muda para os menores de 18 anos

O Discord anunciou uma alteração nas suas políticas que irá diferenciar a experiência dos utilizadores com base na sua idade. A partir de março, serão implementadas novas medidas de verificação e restrições para contas pertencentes a menores de 18 anos.

Como irá o Discord verificar a sua idade?

Para distinguir entre utilizadores adultos e menores, a empresa irá recorrer a dois métodos distintos, podendo solicitar a verificação a qualquer momento.

O primeiro método consiste numa curta selfie em vídeo, durante a qual a plataforma solicita que o utilizador realize pequenas ações, como sorrir ou virar a cabeça, para que uma inteligência artificial (IA) possa estimar a sua idade aproximada e determinar se a conta necessita de restrições.

em vídeo, durante a qual a plataforma solicita que o utilizador realize pequenas ações, como sorrir ou virar a cabeça, para que uma inteligência artificial (IA) possa estimar a sua idade aproximada e determinar se a conta necessita de restrições. A segunda alternativa é mais direta: o envio de um documento de identificação válido, como o Cartão de Cidadão, cujos dados serão cruzados com os da conta para validar a maioridade.

Ainda não é totalmente claro se o utilizador poderá optar por um dos métodos, mas a empresa já adiantou que, em certas situações, poderá ser necessária a combinação de ambos para uma verificação conclusiva.

O que acontece às contas de menores de idade?

Contrariamente ao que se possa pensar, o Discord não irá encerrar as contas que determine pertencerem a menores. Os termos de serviço da plataforma já permitem a sua utilização por jovens, mas as novas regras alteram o que estes podem fazer e visualizar. Serão, assim, criados dois tipos de conta: uma para adultos, com acesso total, e outra para jovens, com limitações específicas.

Os utilizadores que confirmem ser maiores de idade não têm motivos para preocupação. Após a verificação bem-sucedida, os documentos de identificação serão eliminados dos servidores da empresa e a conta continuará a funcionar sem qualquer tipo de restrição.

No entanto, caso o sistema do Discord determine que um utilizador tem menos de 18 anos, aplicar-se-ão as seguintes restrições:

Impossibilidade de aceder a canais com restrição de idade ou conteúdo NSFW (Not Safe For Work).

Acesso limitado aos canais Stage , onde poderão apenas ouvir as conversas, sem permissão para intervir.

, onde poderão apenas ouvir as conversas, sem permissão para intervir. Aplicação de filtros de conteúdo automáticos, que ocultarão materiais considerados impróprios ou sensíveis.

Exibição de um aviso de segurança sempre que um desconhecido enviar um pedido de amizade.

Os pedidos de mensagens de utilizadores que não constam na lista de amigos serão movidos para uma caixa de entrada separada.

Estas medidas não visam impedir o uso da plataforma, mas sim criar um ambiente mais seguro para os jovens, restringindo o acesso a conteúdos potencialmente prejudiciais e melhorando a gestão de interações com desconhecidos.

