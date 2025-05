Dica: como ativar/desativar a aceleração gráfica no Chrome

Se o seu portátil demonstra dificuldades na execução do Google Chrome, mesmo tendo uma boa ligação à internet, é possível que o CPU esteja sobrecarregado. Nestes casos, a aceleração gráfica pode ser uma ferramenta útil, embora o seu impacto no desempenho possa variar. Veja como ativar/desativar esta funcionalidade.

O que é a aceleração gráfica?

A aceleração gráfica é uma funcionalidade que permite ao Google Chrome transferir determinadas tarefas - como a renderização de vídeo ou a execução de jogos baseados no browser - para a sua GPU, em vez de sobrecarregar o CPU. Em teoria, esta delegação de tarefas alivia o CPU, o que pode resultar numa melhoria significativa do desempenho geral do sistema.

❗ Esta otimização não é universal. Em algumas situações, a aceleração gráfica pode, paradoxalmente, causar instabilidade, como crashes, lag ou um consumo acentuado da bateria. Estas ocorrências devem-se, frequentemente, à diversidade de GPU existentes no mercado e à incompatibilidade ou falta de otimização dos respetivos drivers.

Como ativar/desativar a aceleração gráfica no Chrome

Por predefinição, o Google Chrome tem a aceleração gráfica ativada. No entanto, se notar que o browser está lento, com falhas ou comportamento errado, desativar esta opção poderá solucionar o problema. Siga os passos abaixo:

1. Abra o Google Chrome.

2. Clique no menu de três pontos verticais, localizado no canto superior direito da janela.

3. Aqui, clique em "Definições".

4. No menu lateral esquerdo das Definições, vá até à secção "Sistema".

5. Desative a opção "Usar aceleração gráfica sempre que estiver disponível".

6. Ser-lhe-á solicitado que reinicie o Chrome. Clique em "Reiniciar" para aplicar as alterações.

Verificar o estado da funcionalidade

Para confirmar se a aceleração gráfica foi efetivamente desativada ou para consultar o seu estado atual, proceda da seguinte forma:

1. Abra o Google Chrome.

2. Na barra de endereços, escreva chrome://gpu/ e prima Enter.

3. Na página que surge, procure a secção "Graphics Feature Status". Se, junto às diversas funcionalidades gráficas, encontrar a indicação "Hardware acceleration disabled", significa que a aceleração gráfica está desativada para esses itens específicos. Caso contrário, estará ativa.

Outras formas de melhorar o desempenho do Chrome

Se a gestão da aceleração gráfica não surtiu o efeito desejado na otimização do seu browser, existem outras abordagens que pode considerar.

Estas podem incluir:

A gestão criteriosa das extensões instaladas;

A limpeza regular da cache e das cookies;

E assegurar que tanto o Chrome como os seus drivers gráficos estão atualizados para as versões mais recentes.

