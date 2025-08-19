O robô humanoide Figure 02 já dobra roupa sem esforço. Veja o vídeo!

Um dos grandes objetivos dos robôs humanoides passa por conseguir que assumam a responsabilidade de tarefas rotineiras, aborrecidas e repetitivas, libertando os seres humanos de as executar. Por isso, saber que o Figure 02 já é capaz de dobrar roupa pode ser uma boa notícia. Ora veja a máquina em ação!

Um mundo em que não seja preciso perder tempo a detetar a agulha num palheiro que são as meias pretas da família pode ser um mundo mais tranquilo.

De facto, tendo em conta que os robôs humanoides procurarão servir-nos até nas tarefas mais básicas, mas repetitivas e rotineiras, tratar da roupa pode ser um bom motivo para ter um em casa.

Se já vimos máquinas a operar em fábricas ou a fazer a manutenção de linhas de comboio, nada impede as empresas de treinarem os robôs humanoides para as tarefas domésticas.

Aliás, recentemente, o Figure 02 foi filmado a colocar roupa numa máquina de lavar.

Depois disso, a Figure AI mostrou o seu robô humanoide autónomo, equipado com um sistema de linguagem visual chamado Helix, a dobrar roupa, numa demonstração da sua nova habilidade.

Uma tarefa doméstica que pode ser deixada para os robôs humanoides

Segundo a empresa, num comunicado sobre o tema, a demonstração representa a "primeira instância de um robô humanoide com mãos multidedos a dobrar roupa de forma totalmente autónoma usando uma rede neural de ponta a ponta".

No vídeo, de forma ainda um pouco desajeitada e lenta, mas suave e cuidadosa, o robô pega em toalhas de mão desdobradas, dobra-as em retângulos perfeitos e empilha-as.

Embora a lavagem de roupa seja uma tarefa mundana para os seres humanos, a Figure salientou que esta é "uma das tarefas de manipulação mais desafiantes para um robô humanoide".

As toalhas são deformáveis, mudam constantemente de forma, dobram-se de maneira imprevisível e são propensas a amassar ou emaranhar-se. Não há uma geometria fixa para memorizar e nenhum ponto de fixação "correto".

Escreveu a empresa, explicando que "mesmo um pequeno deslize do dedo pode fazer com que o material se amasse ou caia", pelo que "o sucesso requer mais do que apenas ver o mundo com precisão... exige um controlo fino e coordenado dos dedos para traçar bordas, apertar cantos, alisar superfícies e adaptar-se em tempo real".

Conforme o comunicado, sem nenhuma alteração na arquitetura, a tecnologia do Figure 02 aprendeu a pegar e empilhar toalhas, ajustar estratégias de dobragem, recuperar de erros de várias escolhas e usar habilidades de manipulação delicada. Estes foram os principais resultados:

Uma novidade para os humanoides : esta é a primeira vez que um robô humanoide com mãos com vários dedos dobra roupa de forma totalmente autónoma usando uma rede neural de ponta a ponta.

: esta é a primeira vez que um robô humanoide com mãos com vários dedos dobra roupa de forma totalmente autónoma usando uma rede neural de ponta a ponta. Mesma arquitetura, apenas alteração de dados : a mesma arquitetura Helix que resolveu tarefas logísticas foi aplicada diretamente à dobragem de roupa - sem modificações no modelo ou nos hiperparâmetros de treino. A única adição foi o conjunto de dados.

: a mesma arquitetura Helix que resolveu tarefas logísticas foi aplicada diretamente à dobragem de roupa - sem modificações no modelo ou nos hiperparâmetros de treino. A única adição foi o conjunto de dados. Interação multimodal natural: além de dobrar, o Helix aprendeu a manter contacto visual, direcionar o olhar e usar gestos com as mãos aprendidos a interagir com pessoas.

Segundo a empresa, esta demonstração do seu robô humanoide importa, pois mostra que a mesma arquitetura de uso geral e a mesma plataforma física podem fazer uma transição perfeita da logística industrial para as tarefas domésticas.

