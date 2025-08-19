PplWare Mobile

O robô humanoide Figure 02 já dobra roupa sem esforço. Veja o vídeo!

· Hardware 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Sam says:
    19 de Agosto de 2025 às 10:41

    Por isso que o Altman criou a IA. É casado com o marido e precisa de um desses.

    Responder
  2. Max says:
    19 de Agosto de 2025 às 10:50

    Hã, o robot só dobra toalhas?
    Foi coisa que nunca soube fazer em condições, dobrar roupa (camisas, t-shirts, …) Passar a ferro ajeito-me se for preciso, mas dobrar roupa, não. Foi sempre uma coisa que me admirou ver pessoas que o fazem com extrema facilidade. Agora, se só dobra toalhas … isso também eu.

    Responder
  3. Filipe says:
    19 de Agosto de 2025 às 11:01

    Dobrar roupa também eu consigo sem esforço.
    Precisava era de um robot que passasse a roupa a ferro.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Trocaria as redes sociais que utiliza hoje em dia por alternativas europeias?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube