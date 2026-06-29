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Nova solução da Grécia para combater incêndios poderia servir de inspiração para Portugal

· High Tech 3 Comentários

Imagem: The New York Times

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. a1000car says:
    29 de Junho de 2026 às 14:12

    a solução era penas pesadas efetivas a todos os incendiários, certamente que a taxa de incêndios baixava (e muito)!

    Responder
  2. yah...mas says:
    29 de Junho de 2026 às 14:15

    problema em PT é somente:
    – Contratos de estado para se manter com grandes empresas no sector combate a incêndio/segurança
    – Excesso de burocracia até mesmo a comandar pessoal no terreno (ordens superiores são sempre respeitadas ao invés quem realmente conhece o terreno).
    -Interesses da Industria Madeireira (e ultimamente não só…) com várias suspeitas de querer comprar madeira mais barata sendo esta queimada…

    A lista até podia continuar…

    Responder
  3. Pedro Miguel Tavares says:
    29 de Junho de 2026 às 14:37

    Nunca irá cá chegar, pois iria dar cabo do negócio a muita gente…

    Responder

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