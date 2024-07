Japão contrata robô humanoide gigante para a manutenção das linhas de comboio (vídeo)

Tem 12 metros de altura e é o novo funcionário do Japão. Este robô humanoide foi contratado para assegurar a manutenção das linhas de comboio. Veja esta máquina em ação!

O novo funcionário humanoide da West Japan Railway tem 12 metros de altura e, à primeira vista, pode até ser um tanto sinistro. Contudo, a partir deste mês, o robô humanoide "com braços enormes, uma cabeça tosca e desproporcionalmente pequena, tipo Wall-E, e olhos de garrafa de Coca-Cola", conforme descrito pelo The Guardian, será utilizado para trabalhos de manutenção na rede da empresa.

Com um alcance vertical de 12 metros, o robô humanoide pode utilizar vários acessórios desenhados para os seus braços para transportar objetos com um peso de até 40 kg, segurar um pincel para pintar ou utilizar uma motosserra.

O operador deste novo funcionário robótico está sentado no habitáculo de um camião, "vendo" através dos olhos do robô, por via de câmaras, e operando remotamente os seus membros e mãos.

Para já, segundo a West Japan Railway, as principais tarefas do robô humanoide incluem aparar os ramos das árvores ao longo dos carris e pintar as armações metálicas que seguram os cabos por cima dos comboios.

No futuro, esperamos utilizar máquinas para todos os tipos de operações de manutenção das nossas infraestruturas.

Disse o presidente da empresa, Kazuaki Hasegawa, numa conferência de imprensa, acrescentando que esta iniciativa deverá constituir um estudo de caso sobre como lidar com a escassez de mão de obra.

Afinal, segundo a West Japan Railway, a tecnologia deverá ajudar a colmatar a escassez de trabalhadores num Japão envelhecido, bem como a reduzir os acidentes, tais como a queda de trabalhadores de locais altos ou a ocorrência de choques elétricos.