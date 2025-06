Hisense U7Q: uma experiência renovada para jogadores e adeptos

A Hisense mantém a ambição de proporcionar aos fãs de gaming e de desporto uma experiência inesquecível. Empresa líder mundial em eletrónica de consumo e eletrodomésticos, a Hisense lançou as novas televisões ULED MiniLED da série U7Q.

A U7Q e a U7Q Pro foram concebidas especialmente para jogadores e fãs de desporto, devido à tecnologia MiniLED PRO, que oferece imagens mais brilhantes e nítidas, com detalhes aprimorados comparativamente aos LED padrão.

Com a nova série U7Q, a Hisense continua a promover a inovação para melhorar a forma como as pessoas vivem e como aproveitam os momentos mais importantes.

A nova série U7Q apresenta um pico de brilho mais elevado e mais zonas de escurecimento local do que a série anterior, proporcionando um impacto HDR ainda maior.

O controlo preciso da retroiluminação garante que todos os detalhes são visíveis, independentemente de serem áreas escuras ou claras.

Impulsionada pelo avançado motor Hi-View AI Engine PRO da Hisense - com um CPU 1,6 vezes mais rápido, um GPU 2,2 vezes mais rápido e um NPU 1,5 vezes mais rápido em comparação com o ano passado -, a série U7Q destaca-se no reconhecimento de cenas e otimiza cada imagem com melhorias baseadas em Inteligência Artificial.

A U7Q e a U7Q Pro apresentam um ecrã antirreflexo que assegura um brilho incrível e uma nitidez de imagem impressionante, permitindo ver os detalhes em vez do reflexo.

Um novo patamar para o gaming e para o desporto

O Modo de Jogo PRO a 144 Hz eleva a sua experiência de jogos e desporto, garantindo que se mantém na dianteira com estilo.

O Modo Automático de Baixa Latência, o AMD FreeSync Premium Pro e as quatro portas HDMI 2.1 elevam o jogo a outro nível, eliminando o atraso de entrada e a fragmentação de imagem para uma experiência mais fluida.

Além disso, o som surround multicanal 2.1.2, o Dolby Atmos e o AI Sound proporcionam uma experiência sonora imersiva, captando tudo, desde sussurros até às cenas mais explosivas.

A Hisense é o primeiro parceiro oficial do Mundial de Clubes da FIFA 2025, e as televisões U7Q e U7Q Pro são um dos produtos-chave da marca para este torneio tão aguardado.

Para uma experiência cinematográfica envolvente, a série U7Q incorpora IMAX Enhanced, Dolby Vision e o Modo Filmmaker, que proporciona visuais 4K.

Preço e disponibilidade

Os televisores Hisense U7Q e U7Q Pro estão disponíveis em Portugal desde junho, nos tamanhos de 100, 85, 75, 65 e 55 polegadas.

Os preços de referência de venda ao público começam nos 949,99 euros.