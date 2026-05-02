A Samsung alerta! Falta de RAM vai continuar em 2027 e nos anos seguintes

A IA está a provocar um problema grave na indústria. A RAM existente está a redirecionada para os centros de dados dedicados e assim a faltar em smartphones e em computadores. Este cenário esperava-se que fosse temporário, mas afinal parece ter vindo para ficar. Quem o avisa é a Samsung, que agora coloca para lá de 2027 a chegada de uma solução.

A falta de RAM vai continuar em 2027

A escassez de memória RAM e o consequente aumento dos preços dos produtos eletrónicos tornaram-se grandes preocupações tanto para os fabricantes como para os consumidores. Acreditava-se que a escassez poderia ser atenuada até 2026 ou início de 2027. Os fabricantes indicam agora que poderá persistir por mais alguns anos.

A Samsung, um dos principais fabricantes de memória RAM e chips de memória, prevê que a escassez se mantenha até 2027 e mais além, devido à elevada procura por parte das empresas de IA. Estes pedidos em grande escala não só agravam a escassez. Também fazem subir os preços dos chips de memória disponíveis. As recentes interrupções na cadeia de abastecimento levaram também a Samsung a adiar a produção da sua DRAM de 10 nm de 7ª geração, a D1d.

Kim Jaejune, executivo da divisão de chips de memória da Samsung, disse aos analistas que a oferta da empresa ainda está muito aquém da procura dos clientes. Acrescentou que com base apenas na procura atualmente prevista para 2027, a diferença entre a oferta e a procura para 2027 deverá ser ainda maior do que em 2026.

Samsung alerta que problema vai continuar

A Samsung, a SK Hynix e a Micron são os maiores produtores mundiais de RAM e memória. Planeiam aumentar a produção para satisfazer a crescente procura das empresas de IA e dos fabricantes de eletrónica. O Nikkei Asia refere que, mesmo com a expansão da capacidade de produção, o aumento da produção de DRAM deverá apenas satisfazer cerca de 60% da procura.

Alguns analistas prevêem ainda que a escassez poderá persistir até 2030. Ao mesmo tempo, com a procura insaciável dos data centers por mais chips, há dezenas de milhares de milhões de dólares a serem investidos na construção de novas instalações em todo o mundo. Mesmo assim, não existe uma perspectiva clara para a resolução da escassez de RAM. Como resultado, espera-se que o preço dos smartphones e dos computadores aumente a cada ano.

Apesar disso, os fabricantes de RAM estão a bater recordes de receitas a cada trimestre. São impulsionados pelo aumento dos preços e pelo enorme volume de encomendas de empresas de IA. A Samsung, por exemplo, informou na sua última conferência de resultados que o lucro operacional da sua divisão de chips atingiu 53,7 triliões de won (31,13 mil milhões de euros) no primeiro trimestre do ano.