NVIDIA alerta a indústria da IA para não repetir o erro da década de 1980

Para a sua primeira publicação de sempre no X (antigo Twitter), em jeito de carta aberta, o diretor-executivo da NVIDIA decidiu apelar a que os Estados Unidos não travem os modelos de Inteligência Artificial (IA) open-weight, tal como quase aconteceu com o software open-source na década de 1980.

O diretor-executivo da NVIDIA partilhou uma carta aberta assinada inicialmente por cerca de 25 empresas, entre as quais a própria NVIDIA, a Microsoft, a Meta, a Palantir, a Hugging Face, a Andreessen Horowitz e a IBM.

O documento defende que os modelos de IA open-weight e open-source devem ser preservados como base da liderança tecnológica norte-americana.

Os modelos abertos reforçam a segurança e a cibersegurança, aceleram a inovação e a sua difusão, e permitem soberania.

Escreveu Jensen Huang na publicação, defendendo que "o mundo precisa tanto de modelos fechados de topo como de modelos abertos de topo".

NVIDIA fez um paralelo com a década de 1980

A comparação que Huang remonta à década de 1980, quando muitos temiam que a abertura do código-fonte de software fosse uma ameaça económica e de segurança.

Décadas depois, o open-source tornou-se a espinha dorsal da Internet moderna, sustentando desde grandes empresas tecnológicas até ao próprio exército norte-americano.

A carta assenta em três argumentos principais:

Os modelos abertos democratizam o acesso a startups e universidades que não conseguem pagar pelos modelos fechados mais avançados; Evitam que um pequeno grupo de empresas controle toda a tecnologia; Tornam os sistemas mais seguros, uma vez que permitem que mais investigadores auditem o código e corrijam falhas, ao contrário dos modelos fechados, descritos como "pontos únicos de falha".

O documento defende ainda a destilação, ou seja, a técnica de treinar um modelo a partir das respostas de outro, como uma prática legítima de investigação, e não um "roubo", tema que continua a gerar controvérsia no setor.

Aliás, a publicação surge numa altura em que os Estados Unidos debatem se devem restringir o acesso a modelos chineses open-weight, como o Kimi K3 da Moonshot AI, lançado a 16 de julho e já considerado um dos mais capazes do mundo.

O próprio conselheiro da Casa Branca, Michael Kratsios, acusou a Moonshot de ter recorrido a destilação para copiar, em grande escala, o modelo Fable, da Anthropic.

Uma semana antes da publicação de Jensen Huang, o presidente chinês Xi Jinping discursou na World AI Conference, em Xangai, defendendo a mesma bandeira da "abertura" e pedindo para não se "esticar demasiado o conceito de segurança nacional" no campo da IA.

No dia anterior, 29 países, incluindo Rússia, Brasil, Indonésia e Paquistão, assinaram, em Xangai, a criação da WAICO, um novo organismo de governação de IA pensado para rivalizar com a liderança norte-americana.

A indústria está dividida

Curiosamente, o posicionamento do diretor-executivo da NVIDIA aproxima-se mais do discurso de Pequim do que da postura mais defensiva de empresas como a Anthropic, que já alertou para os riscos de modelos chineses open-weight excessivamente competitivos.

Aliás, no dia seguinte à publicação de Huang, a lista de signatários da carta duplicou, passando de 25 para 50 empresas, com a chegada de nomes como OpenAI, Google, AMD e Cisco. Nomes como a Anthropic e a Amazon continuam de fora.

Esta não é a primeira vez que Jensen Huang assume esta posição, já tendo afirmado que "a China vai vencer a corrida da IA" e elogiado os modelos abertos chineses, considerando-os "excelentes".