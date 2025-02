Chrome no Android recebe uma das melhores opções da versão desktop

O Chrome tem procurado ganhar novas funcionalidades, que procuram melhorar a utilização. São pormenores que o tornam ainda melhor e que os utilizadores agradecem. Agora, a Google resolveu trazer para a versão Android do seu browser uma das melhores opções presente na versão desktop. Descubra que novidade é esta.

Chrome no Android recebe novidades

A Google adicionou uma funcionalidade muito aguardada à versão Android do Chrome. Os utilizadores de telefones Android poderão agora pesquisar entre separadores abertos. A funcionalidade, que antes estava disponível na versão para desktop, está agora disponível para utilizadores de dispositivos móveis.

A mais recente atualização do Chrome adiciona uma barra de pesquisa ao topo da página de separadores abertos. Os utilizadores poderão pesquisar diretamente nos seus separadores abertos a partir desta barra. A barra de pesquisa está localizada logo abaixo do contador de separadores abertos.

O Chrome, por outro lado, não limita apenas os resultados de pesquisa aos separadores abertos , mas também pode mostrar resultados relacionados do histórico do navegador, dos favoritos e até da web. A funcionalidade funciona ainda em modo anónimo, o que significa que também é possível pesquisar entre separadores privados.

Uma das melhores opções da versão desktop

A Google começou a lançar a nova funcionalidade com a versão 133, e a atualização está a ser ativada gradualmente no lado do servidor. Quem ainda não vir a barra de pesquisa, tente fechar e reabrir o Chrome. Com o tempo irá estar acessível a todos para explorar o que o Chrome no Android oferece.

Além disso, foi introduzida uma nova página de resumo para os grupos de separadores do Chrome. Esta página permite-lhe organizar e aceder rapidamente a todos os seus grupos de separadores abertos, podendo assim pesquisar de forma visual pelos grupos de separadores que tem criados.

Com estas novidades, a Google melhora ainda mais o Chrome, desta vez na versão Android. Consegue criar uma experiência de utilização transversal e que simplifica aos utilizadores toda a utilização deste browser, que é cada vez mais a opção.