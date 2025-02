O país com a Internet mais rápida do Planeta em 2025? A resposta surgiu

Com a dependência que temos hoje da Internet, ter as melhores velocidades é essencial e um desejo. A Ookla revelou agora os seus números atualizados de testes de velocidade para janeiro de 2025, dando-nos uma ideia do desempenho da Internet em vários países no início do ano. Ficamos assim a saber claramente qual o com a Internet mais rápida do Planeta em 2025.

Internet mais rápida do Planeta

No caso da banda larga fixa, as velocidades médias globais de download e upload foram registadas em 97,61 Mbps e 52,84 Mbps. Singapura manteve a liderança, com uma velocidade média de download de 336,45 Mbps e uma velocidade de upload de 275,30 Mbps. Os Emirados Árabes Unidos (310,05 Mbps), Hong Kong (305,71 Mbps), França (287,44 Mbps) e Islândia (281,95 Mbps) também estão entre os cinco primeiros.

Os dados históricos revelam que a velocidade média global de download aumentou cerca de 5,7 Mbps desde janeiro de 2024, quando foi registada nos 91,93 Mbps. No entanto, Singapura apresentou um aumento mais significativo de cerca de 60 Mbps desde janeiro do ano passado.

Upload e download mais rápido

A história é ainda mais surpreendente no caso da internet móvel, onde a velocidade média global de download de 91,24 está agora lado a lado com a banda larga fixa. Duplicou desde o ano passado, quando a velocidade média global de download era de 50 Mbps, de acordo com dados anteriores da Ookla.

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) assumiram a liderança na internet móvel com uma velocidade média de download de 545,94 Mbps, em comparação com 302,38 Mbps em janeiro do ano passado. Seguem-se o Qatar, o Kuwait, a China e a Dinamarca nas cinco primeiras posições. Os Emirados Árabes Unidos têm-se mantido no primeiro lugar nos últimos anos.

Portugal está na lista da Ookla

Portugal está também nesta lista, com valores que ainda não sejam de topo, colocam o nosso país numa posição de destaque. No caso da Internet fixa, estamos na 26.ª posição, com 205,63 Mbps de download e 102,35 Mbps de upload. Na parte mobile estamos na 20.ª posição, com 123,97 Mbps (download) e 15,00 Mbps (download).

Com estes números, é ainda claro que existe uma diferença grande nas velocidades entre os países. Ainda estamos longe de ter uma verdadeira universalidade neste campo e uma velocidade constante para aceder à rede onde toda a informação e serviços estão presentes. Portugal dá um bom exemplo e ficamos com a certeza de que estamos na linha da frente.