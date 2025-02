HyperOS 2.1 chega muito em breve e estes smartphones recebem primeiro

Este ano vamos ter uma nova versão intermédia do sistema da Xiaomi antes da chegada do HyperOS 3. O HyperOS 2.1 chegará dentro de algumas semanas a nível global para polir e limar certos aspetos que estavam pendentes com o HyperOS 2. Descubra quais os primeiros smartphones Xiaomi a receber esta atualização no mercado global.

Agora, e graças a informações partilhadas, já pudemos saber quais serão os primeiros nove dispositivos que poderão ser atualizados. A má notícia é que, para já, o Xiaomi 14 terá de esperar mais um pouco para receber esta atualização. Isso deve-se à falta de tempo por parte da empresa, mas poderá ser atualizado posteriormente, com os mais de 60 smartphones que a vão receber nos próximos meses.

Esta é a lista dos nove telemóveis responsáveis ​​por abrir caminho para que muitos outros dispositivos sejam atualizados para esta nova versão. A atualização HyperOS 2.1 está prevista para chegar no final deste mês de fevereiro ou início do próximo mês de março de 2025.

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

POCO F6

Poco X6 Pro

Xiaomi MIX FLIP

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13T Pro

Embora possa parecer uma simples atualização de transição entre o HyperOS 2 e o HyperOS 3, a verdade é que este software traz um maior número de novidades do que poderíamos esperar inicialmente . Na verdade, a Xiaomi não se concentrou apenas em corrigir bugs e melhorar o desempenho da camada de personalização, mas também adicionou algumas novidades bastante interessantes:

Melhor conectividade entre smartphones Xiaomi na transferência de ficheiros

Novos algoritmos para melhores fotos

Muitas melhorias no Xiaomi Game Turbo para uma melhor experiência de jogo

Digitalizar códigos QR sem abrir a câmara do telefone

Experiência com a área de trabalho e o centro de controlo foi melhorada

Estas são todas as novidades que sabemos até agora, mas poderá haver mais novidades quando esta atualização for lançada. Bastará esperar mais alguns dias e ver assim o que a marca tem preparada para esta atualização importante.