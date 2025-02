Porta-contentores Hyundai movido a energia nuclear transporta até 15.000 contentores

É um gigante do mar, tem uma capacidade para 15 mil contentores e será lançado ao mar pela mão da Hyundai. A característica que faz toda a diferença é o "combustível" que faz mexer este navio: energia nuclear!

A HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE), uma subsidiária intermédia do sector da construção naval da HD Hyundai, apresentou um modelo de navio porta-contentores alimentado pela tecnologia Small Modular Reator (SMR).

Esta inovação promete revolucionar o mercado dos transportes marítimos e contribuir para a transição global para as energias limpas e renováveis.

Aprovação preliminar e lançamento oficial

O projeto deste navio porta-contentores de 15.000 TEU recebeu a Approval in Principle, em português Aprovação em Princípio (AIP) do American Bureau of Shipping (ABS), um organismo conhecido pelas suas rigorosas certificações marítimas.

Esta aprovação é um aval inicial para que o projeto prossiga para as fases seguintes de desenvolvimento e certificação final.

A apresentação oficial do modelo teve lugar na New Nuclear for Maritime Houston Summit, realizada no Asia Society Texas Center, em Houston, EUA.

No evento, a empresa destacou as vantagens desta tecnologia em termos de eficiência económica, desempenho e segurança, posicionando-se como uma referência no sector naval rumo à neutralidade carbónica.

Inovações tecnológicas e vantagens de design

Ao contrário dos navios convencionais, este novo modelo SMR de propulsão nuclear não necessita de sistemas de escape nem de tanques de combustível fóssil.

Esta alteração permite otimizar o espaço de maquinaria dos motores tradicionais, aumentando assim a capacidade de carga, o que se traduz numa maior eficiência logística e rentabilidade.

Para garantir a segurança contra possíveis fugas radioativas, foi implementado um sistema de blindagem com um tanque duplo de aço inoxidável e água leve. Esta tecnologia acrescenta uma camada extra de proteção, minimizando os riscos associados à utilização de reatores nucleares em ambientes marítimos.

Além disso, a HD KSOE, em colaboração com a empresa global de tecnologia energética Baker Hughes, incorporou um sistema de propulsão supercrítico à base de dióxido de carbono, que aumenta a eficiência térmica em cerca de 5% em relação aos sistemas de vapor tradicionais.

Esta inovação está em conformidade com os princípios da eficiência energética e da sustentabilidade, essenciais no atual contexto de transição ecológica.

Rumo à comercialização da tecnologia nuclear marinha

A fim de avançar para a aplicação comercial desta tecnologia, a HD KSOE criará uma instalação de demonstração nuclear marinha no seu Centro de Ensaios de Tecnologias Futuras, na Coreia do Sul. Esta instalação permitirá verificar a segurança e o desempenho dos projetos antes da sua instalação em navios operacionais.

Patrick Ryan, Diretor de Tecnologia da ABS, sublinhou que os navios movidos a energia nuclear podem marcar um ponto de viragem no mercado naval, especialmente numa altura em que a neutralidade de carbono se tornou uma prioridade global.

Park Sangmin, chefe do Laboratório de Investigação de Energia Verde da HD KSOE, afirmou que a empresa está a reforçar a sua colaboração com os organismos reguladores internacionais e as sociedades de classificação para estabelecer as bases regulamentares que facilitem a comercialização destes navios. O seu plano estratégico prevê o desenvolvimento de um modelo de negócio de propulsão nuclear marítima até 2030.

Os pequenos reatores de energia nuclear modulares (SMR) são uma alternativa aos combustíveis fósseis tradicionais.

A sua capacidade de funcionar continuamente durante longos períodos sem reabastecimento oferece uma alternativa viável para rotas transoceânicas de longa distância, reduzindo a dependência dos combustíveis convencionais e eliminando as emissões diretas de gases com efeito de estufa.