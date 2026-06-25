Google Meet já está no Android Auto para todas as reuniões

Os limites do escritório moderno continuam a expandir-se. As reuniões de trabalho já não estão limitadas por barreiras físicas, nem mesmo quandose está ao volante dos automóveis. Numa novidade muito aguardada por milhares de profissionais, o Android Auto acaba de adicionar compatibilidade nativa com o Google Meet.

Google Meet já está no Android Auto

No entanto, a notícia traz uma inegável ironia. A aplicação de videoconferência da Google está a estrear-se no seu próprio ecossistema automóvel meses depois de ter sido lançada na plataforma do seu maior concorrente, o Apple CarPlay. A partir de agora, os utilizadores Android podem verificar as reuniões agendadas e devolver chamadas para contactos recentes diretamente do ecrã de entretenimento do carro.

Isso elimina completamente a perigosa tentação de utilizar o telemóvel enquanto se conduz. Como detalhado pela Google no seu blog oficial, a integração foi concebida para ser totalmente transparente. Se já tiver a app Google Meet instalada no smartphone, o recurso será ativado automaticamente. O único requisito técnico, como configuração inicial, é reiniciar a aplicação no dispositivo móvel apenas uma vez.

Após se ligar o telefone ao veículo, a interface apresenta dois separadores bastante intuitivos. Um para reuniões agendadas e outro para o histórico de chamadas recentes. Isso permite remarcar com um toque no ecrã. A Google deu prioridade à segurança rodoviária em detrimento da funcionalidade pura e ao entrar numa reunião através do carro, o sistema obriga o telefone a entrar no restritivo modo "Em Movimento".

Para as reuniões, mas com limitações

Esta definição desativa a câmara do dispositivo e bloqueia quaisquer ferramentas interativas que possam distrair o condutor. Não se pode ver apresentações, ler chat, levantar a mão virtualmente ou participar em sessões de perguntas e respostas. A experiência limita-se estritamente à voz. No painel, os únicos controlos disponíveis são silenciar o microfone, gerir as ligações de acessórios Bluetooth e terminar a chamada.

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Embora a atualização represente um avanço significativo, a experiência inicial apresenta algumas limitações operacionais. A principal desvantagem relatada é a gestão de reuniões improvisadas. Os links para reuniões instantâneas que não foram previamente adicionados a um Calendário do Google não aparecerão no separador "Agendados".

Isto significa que participar numa chamada não planeada a partir do painel do carro pode ser frustrante. É surpreendente que os utilizadores Android tenham tido de esperar tanto tempo. A mesma experiência de áudio para o Meet foi lançada no Apple CarPlay em abril passado. Com este lançamento, a Google está simplesmente a alcançar a concorrência. O recurso já está ativado e está a ser implementado globalmente.