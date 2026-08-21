Android mais simples de usar? Esta novidade da Google encontra tudo no smartphone

A Gogole continua a apostar forte no seu ecossistema móvel. A mais recente novidade chama-se Pixel Search e promete transformar por completo a forma como os utilizadores interagem com os seus smartphones, tornando a localização de ficheiros e dados pessoais num processo imediato e muito simples no Android.

Poder do Pixel Search na pesquisa avançada do Android

Esta funcionalidade chega diretamente à barra de pesquisa da gaveta de aplicações do sistema. Em vez de se limitar a abrir apps instaladas, a ferramenta passa a vasculhar todo o ecossistema da tecnológica associado à conta do utilizador, desde fotografias a emails e eventos de calendário.

O novo recurso vai muito além de uma simples busca local no armazenamento. A ferramenta consegue indexar e apresentar conversas de mensagens, anexos no Google Drive, capturas de ecrã e até registos de espaços de trabalho, tudo centralizado numa única interface rápida e intuitiva.

Para já, existe uma particularidade no funcionamento prático desta novidade. O acesso não é feito pelo widget do ecrã principal, exigindo abrir a gaveta de aplicações, surgindo também na Play Store como uma extensão independente para garantir atualizações ágeis sem depender do sistema operativo completo.

Exclusivo Google que chegará a mais smartphones

O lançamento arrancou de forma bastante restrita no mercado. Os novos Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro Fold trazem a tecnologia de fábrica, acompanhados também pelos dobráveis Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Fold 8 Ultra da Samsung, fruto de parcerias estratégicas recentes.

Apesar deste início exclusivo, o facto de a ferramenta estar estruturada como uma aplicação modular abre boas perspetivas para o futuro. Não existem entraves técnicos evidentes que impeçam a disponibilização da funcionalidade em gerações anteriores ou noutros dispositivos do ecossistema Android.

Resta saber se a marca irá libertar esta poderosa ferramenta de produtividade para toda a comunidade ou se a manterá como um forte argumento de vendas para promover apenas os topos de gama mais recentes.