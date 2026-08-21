Office 2024 por 17,2€: a alternativa para quem está farto de mensalidades

Quem prefere pagar uma única vez e manter o Office instalado no computador, sem mensalidades nem renovações automáticas, tem no Office 2024 uma alternativa cada vez mais procurada. É precisamente essa a proposta da GoodOffer24 para esta semana: comprar chave digital do Office 2024 Professional Plus fica por apenas 17,2€. Ou seja, um valor difícil de ignorar quando comparado com o custo anual de qualquer subscrição.

Durante a campanha, o código TT30 aplica 30% de desconto às chaves digitais de Windows e de Office selecionadas. O destaque desta semana vai para o MS Office 2024 Professional Plus (chave digital global), que fica nos referidos 17,2€ depois de introduzido o cupão. Além deste, há ainda um conjunto de produtos com 10% de desconto através do código TT10, como veremos mais à frente. Os preços indicados estavam disponíveis à data de publicação deste artigo e podem sofrer ajustes enquanto a campanha estiver ativa.

Pagar uma vez ou pagar para sempre?

Assim, a questão coloca-se a qualquer pessoa que use o computador para trabalhar ou estudar. Na verdade, as subscrições de produtividade têm vantagens conhecidas, como as atualizações constantes e o armazenamento na nuvem, mas nem todos os utilizadores precisam delas. Para quem usa sobretudo o Word, o Excel, o PowerPoint e o Outlook, uma chave digital de pagamento único acaba por compensar em poucos meses. Além disso, o software fica instalado no próprio pc habitual e continua a funcionar sem qualquer custo adicional.

Então, o Office 2024 Professional Plus é a versão mais recente deste modelo de compra única da Microsoft. Atrás vêem as aplicações clássicas com claras melhorias de desempenho e novas funções no Excel e no PowerPoint, que não obriga a renovações. Por outras palavras, é a primeira escolha para quem quer estabilidade e previsibilidade no orçamento, seja em casa, seja numa pequena empresa com vários postos de trabalho.

Com o regresso às aulas à porta, muitos estudantes e famílias aproveitam estas semanas para preparar o portátil para o novo ano letivo. Neste cenário, a diferença entre pagar uma subscrição durante anos ou gastar menos de 20€ numa chave de ativação definitiva é significativa. O mesmo raciocínio se aplica a quem trabalha por conta própria e quer manter os custos fixos no mínimo, sem abdicar das ferramentas que usa todos os dias.

Sem dúvida, esta campanha é também uma boa oportunidade para quem procura uma chave digital do Windows 11 Pro a custo acessível. Desta forma, o computador mantém-se atualizado e recebe as atualizações de segurança mais recentes.

Chaves digitais em promoção com o cupão TT30

Esta semana, vamos encontrar uma lista que cobre as necessidades mais prementes do utilizador: do sistema operativo às aplicações de escritório. Os valores abaixo apresentados refletem o desconto de 30% ao utilizar o código TT30.

Windows

Nota: a edição LTSC é uma versão pensada para quem valoriza estabilidade acima de tudo. Esta versão recebe atualizações de segurança durante anos, mas dispensa as novidades de funcionalidades que chegam às restantes edições. Por essa razão, muitos utilizadores escolhem-na para computadores de trabalho, equipamentos mais antigos ou máquinas dedicadas a uma única tarefa.

Office

Para quem não precisa da versão mais recente, as edições anteriores continuam perfeitamente funcionais para as tarefas do dia a dia. Ainda assim, ao preço a que está, o Office 2024 acaba por ser a escolha mais equilibrada desta lista.

Packs de Windows e Office

Ferramentas extra com o cupão TT10

Além das chaves digitais de Windows e Office, a campanha inclui três ferramentas úteis para complementar qualquer configuração. Entre elas está o CCleaner, para manter o computador limpo e a funcionar sem entraves. Já o Canva Pro serve quem cria conteúdos, apresentações ou publicações para redes sociais. Atenção que estes produtos usam um código diferente. Neste caso, o desconto é de 10% com o cupão TT10.

Como utilizar o cupão

O processo de compra é simples e demora poucos minutos. Para garantir o desconto, basta seguir estes passos:

Abrir o link do produto pretendido e adicioná-lo ao carrinho; No momento do pagamento, introduzir o código TT30 (ou TT10 nos produtos indicados) no campo do cupão; Confirmar que o desconto foi aplicado e que o valor final corresponde ao anunciado; Concluir a compra e aguardar o envio da chave digital por email, juntamente com as instruções de ativação.

Depois de a receber, basta introduzir a chave de ativação diretamente no Windows ou no Office, sem passos complicados. Em caso de dúvida, o apoio ao cliente da loja está disponível para ajudar durante todo o processo. Para conhecer o catálogo completo, pode consultar todas as ofertas na página da GoodOffer24.

Mediamz is talent management & Influencer Marketing!