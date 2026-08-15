Windows 10 ganhou mais um ano, mas o Office 2024 custa 17,2€
A Microsoft deu mais um ano de vida ao Windows 10, mas sobreviver não é o mesmo que viver. Enquanto o sistema fica em modo de manutenção, na GoodOffer24 é possível comprar chave digital Office 2024 Professional Plus por 17,2€ e trocar de era com uma Windows 11 CDKey, já que a chave digital do Windows 11 Pro custa apenas 22,5€.
Durante esta campanha, o código TT30 garante 30% de desconto nas chaves digitais de Windows e Office selecionadas, enquanto o código TT10 se aplica a algumas ferramentas complementares. Todas as propostas podem ser consultadas a partir da página da promoção do Office 2024, que serve de porta de entrada para as restantes ofertas. Os preços indicados neste artigo já refletem o desconto e estavam confirmados à data da publicação, embora possam sofrer alterações enquanto a campanha estiver ativa.
Mais um ano de Windows 10 é um alívio, não é um plano
O prolongamento das atualizações de segurança estendidas, o chamado programa ESU, até outubro de 2027 explica-se em parte pelo momento do mercado. A escassez de memória e de armazenamento tem encarecido componentes e computadores completos, por isso muita gente está a adiar a compra de uma máquina nova. A Microsoft percebeu que milhões de PCs iam ficar sem proteção e esticou o prazo. Ainda assim, o que o ESU oferece são apenas correções de segurança críticas e importantes. Não há novas funcionalidades, não há melhorias de desempenho e não há suporte quando algo corre mal.
Por outras palavras, o Windows 10 está em sobrevida assistida. Quem tem um computador compatível com o Windows 11 ganha mais ao migrar agora, sobretudo quando a mudança custa menos do que uma ida ao supermercado. Além disso, o momento não podia ser mais oportuno: com o regresso às aulas à porta, estudantes e famílias estão a preparar o material para o novo ano letivo, e um portátil atualizado com sistema recente e suite de produtividade completa faz mais diferença do que qualquer capa nova para os cadernos.
A curiosidade desta campanha: a versão mais recente é a mais barata
Habituámo-nos a que o software mais recente custe mais. Nesta campanha acontece o contrário, e vale a pena olhar duas vezes para a tabela. O Office 2024 Professional Plus, a edição mais atual do pacote da Microsoft em modelo de compra única, fica por 17,2€, enquanto o Office 2021 aparece por 65,9€ e o Office 2019 por 47,8€. Quem procura simplesmente Word, Excel, PowerPoint e Outlook a funcionar durante anos encontra na edição de 2024 o melhor negócio da lista, com a vantagem adicional de ser a versão com suporte oficial mais prolongado.
Há ainda uma novidade para quem trabalha em ambiente Apple. A loja acrescentou ao catálogo uma conta de Office 365 para um dispositivo Mac por 17,9€, uma alternativa interessante para quem prefere as aplicações sempre atualizadas no portátil da maçã sem pagar a subscrição ao preço de tabela.
Produtos e preços
Office e produtividade
- Microsoft Office 2024 Professional Plus (global) por 17,2€ com o código TT30
- Office 365, conta para 1 dispositivo Mac (global) por 17,9€ com o código TT30
- Office 2021 Professional Plus (global) por 65,9€ com o código TT30
- Office 2019 Professional Plus (global) por 47,8€ com o código TT30
- Office 2016 Professional Plus (global) por 26,2€ com o código TT30
Windows para atualizar o computador
- Microsoft Windows 11 Pro OEM (global) por 22,5€ com o código TT30
- Microsoft Windows 11 Home OEM (global) por 17,9€ com o código TT30
- Microsoft Windows 10 Pro OEM (global) por 16,8€ com o código TT30
- Microsoft Windows 10 Home OEM (global) por 15,4€ com o código TT30
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (global) por 13,6€ com o código TT30
Packs de Windows e Office
- Pack Windows 10 Pro + Office 2016 Professional Plus por 37,2€ com o código TT30
- Pack Windows 10 Pro + Office 2019 Professional Plus por 53,4€ com o código TT30
Ferramentas com o código TT10
- CCleaner Professional, 1 PC durante 1 ano (global) por 12,6€ com o código TT10
- CCleaner Professional para Mac, 1 dispositivo durante 1 ano (global) por 15,3€ com o código TT10
- Canva Pro, upgrade de 1 ano por 8,9€ com o código TT10
Como utilizar o cupão
- Abrir a página do produto pretendido através dos links deste artigo.
- Adicionar a chave digital ao carrinho.
- Introduzir o código TT30 (ou TT10 nos produtos indicados) no campo do cupão.
- Confirmar que o desconto foi aplicado ao valor final.
- Concluir a compra e receber a chave de ativação por email.
Depois de recebida, a chave de ativação é introduzida nas definições do Windows ou durante a instalação do Office, sem passos adicionais. No caso do Windows 11, a atualização a partir do Windows 10 mantém os ficheiros e programas, desde que o equipamento cumpra os requisitos. Em caso de dúvida, o suporte da loja acompanha todo o processo.
Em resumo, o adiamento do fim do Windows 10 dá margem para respirar, mas não substitui uma decisão. Consultar todas as ofertas na página da GoodOffer24.
Este artigo conta com o apoio da GoodOffer24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.