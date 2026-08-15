Windows 10 ganhou mais um ano, mas o Office 2024 custa 17,2€

A Microsoft deu mais um ano de vida ao Windows 10, mas sobreviver não é o mesmo que viver. Enquanto o sistema fica em modo de manutenção, na GoodOffer24 é possível comprar chave digital Office 2024 Professional Plus por 17,2€ e trocar de era com uma Windows 11 CDKey, já que a chave digital do Windows 11 Pro custa apenas 22,5€.

Durante esta campanha, o código TT30 garante 30% de desconto nas chaves digitais de Windows e Office selecionadas, enquanto o código TT10 se aplica a algumas ferramentas complementares. Todas as propostas podem ser consultadas a partir da página da promoção do Office 2024, que serve de porta de entrada para as restantes ofertas. Os preços indicados neste artigo já refletem o desconto e estavam confirmados à data da publicação, embora possam sofrer alterações enquanto a campanha estiver ativa.

Mais um ano de Windows 10 é um alívio, não é um plano

O prolongamento das atualizações de segurança estendidas, o chamado programa ESU, até outubro de 2027 explica-se em parte pelo momento do mercado. A escassez de memória e de armazenamento tem encarecido componentes e computadores completos, por isso muita gente está a adiar a compra de uma máquina nova. A Microsoft percebeu que milhões de PCs iam ficar sem proteção e esticou o prazo. Ainda assim, o que o ESU oferece são apenas correções de segurança críticas e importantes. Não há novas funcionalidades, não há melhorias de desempenho e não há suporte quando algo corre mal.

Por outras palavras, o Windows 10 está em sobrevida assistida. Quem tem um computador compatível com o Windows 11 ganha mais ao migrar agora, sobretudo quando a mudança custa menos do que uma ida ao supermercado. Além disso, o momento não podia ser mais oportuno: com o regresso às aulas à porta, estudantes e famílias estão a preparar o material para o novo ano letivo, e um portátil atualizado com sistema recente e suite de produtividade completa faz mais diferença do que qualquer capa nova para os cadernos.

A curiosidade desta campanha: a versão mais recente é a mais barata

Habituámo-nos a que o software mais recente custe mais. Nesta campanha acontece o contrário, e vale a pena olhar duas vezes para a tabela. O Office 2024 Professional Plus, a edição mais atual do pacote da Microsoft em modelo de compra única, fica por 17,2€, enquanto o Office 2021 aparece por 65,9€ e o Office 2019 por 47,8€. Quem procura simplesmente Word, Excel, PowerPoint e Outlook a funcionar durante anos encontra na edição de 2024 o melhor negócio da lista, com a vantagem adicional de ser a versão com suporte oficial mais prolongado.

Há ainda uma novidade para quem trabalha em ambiente Apple. A loja acrescentou ao catálogo uma conta de Office 365 para um dispositivo Mac por 17,9€, uma alternativa interessante para quem prefere as aplicações sempre atualizadas no portátil da maçã sem pagar a subscrição ao preço de tabela.

Produtos e preços

Office e produtividade

Windows para atualizar o computador

Packs de Windows e Office

Ferramentas com o código TT10

Como utilizar o cupão

Abrir a página do produto pretendido através dos links deste artigo. Adicionar a chave digital ao carrinho. Introduzir o código TT30 (ou TT10 nos produtos indicados) no campo do cupão. Confirmar que o desconto foi aplicado ao valor final. Concluir a compra e receber a chave de ativação por email.

Depois de recebida, a chave de ativação é introduzida nas definições do Windows ou durante a instalação do Office, sem passos adicionais. No caso do Windows 11, a atualização a partir do Windows 10 mantém os ficheiros e programas, desde que o equipamento cumpra os requisitos. Em caso de dúvida, o suporte da loja acompanha todo o processo.

Em resumo, o adiamento do fim do Windows 10 dá margem para respirar, mas não substitui uma decisão. Consultar todas as ofertas na página da GoodOffer24.