GTA 6 no PC: os requisitos estimados para 2027 e como preparar o setup

Vice City está de volta e maior do que nunca. O GTA 6 lança a 19 de novembro de 2026 nas consolas, com a versão para PC já confirmada pela Rockstar Games para um momento posterior, provavelmente em 2027. A pergunta neste momento é directa: o meu PC consegue correr isto? Os requisitos estimados pela comunidade técnica colocam o Windows 11 como sistema operativo de base. Uma chave digital Windows 11 na loja GoodOffer24.

O que está confirmado sobre GTA 6 até agora

A Rockstar Games confirmou o lançamento do Grand Theft Auto VI para o dia 19 de novembro de 2026, exclusivamente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O jogo regressa a Vice City, uma recriação expandida e modernizada da icónica cidade inspirada em Miami, com dois protagonistas jogáveis, Lucia e Jason. O mapa promete ser o maior de sempre na série, com um nível de detalhe que os trailers deixaram antever de forma inequívoca.

O hype é real, e os números falam por si. O segundo trailer acumulou centenas de milhões de visualizações em menos de 24 horas. O próprio CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, admitiu que a pressão à volta do lançamento é "aterrorizadora". Novembro de 2026 vai mesmo acontecer...e vai ser grande.

E a versão para PC, quando chega?

A versão PC está confirmada, mas sem data oficial. A Rockstar tem um padrão histórico consistente nesta matéria: o GTA V chegou às consolas em setembro de 2013 e só apareceu no PC em abril de 2015, quase 19 meses depois. Red Dead Redemption 2 seguiu uma lógica semelhante, com cerca de 12 meses de desfasamento.

Com o lançamento nos consoles a 19 de novembro de 2026, a estimativa mais sólida aponta para a versão PC algures entre meados e finais de 2027. Isso dá tempo mais do que suficiente para preparar um setup decente, sem correr o jogo nas definições mais baixas com colunas térmicas a sair do chassis.

Requisitos estimados para GTA 6 no PC

A Rockstar ainda não divulgou requisitos oficiais para PC, e dificilmente o fará antes de se aproximar do lançamento. O que existe são estimativas técnicas elaboradas a partir do motor RAGE, do nível gráfico demonstrado nos trailers e do historial de títulos anteriores, em especial Red Dead Redemption 2. A comunidade converge para os seguintes valores, indicativos meramente e assim deve ser interpretados:

Estimativa técnica — requisitos não oficiais ⚙️ GTA 6 no PC — o que se espera Componente Mínimos Recomendados Sistema op. Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit Processador Core i7-8700 / Ryzen 5 3600X Core i7 12ª gen / Ryzen 7 5800X RAM 16 GB 32 GB DDR4/DDR5 Placa gráfica GTX 1660 / RX 5600 XT (8 GB VRAM) RTX 3060 / RX 6700 XT (12 GB VRAM) Armazen. SSD — 150 a 200 GB livres SSD NVMe — 200 GB+ livres ⚠️ Valores estimados pela comunidade técnica com base no motor RAGE e no historial de RDR 2. Requisitos oficiais a confirmar pela Rockstar Games.

Por outro lado, há um detalhe que vale a pena reter: em ambos os cenários, mínimo e recomendado, o sistema operativo indicado é o Windows 11. Não é surpresa, desde outubro de 2025 que o suporte ao Windows 10 terminou (apesar de ainda estar em vigor), e a indústria do gaming está a alinhar-se com o successor. Quem ainda está no Windows 10 vai inevitavelmente esbarrar neste requisito.

O primeiro passo do setup custa menos do que pensa

Atualizar o sistema operativo costuma ser a parte que as pessoas adiam mais. Parece complicado, caro, ou ambos. Na realidade, não é nenhum dos dois. A GoodOffer24 é um revendedor com anos de historial no mercado europeu de chaves digitais para software Microsoft, e neste momento as chaves digitais para Windows 11 estão disponíveis por valores que cabem facilmente no orçamento de qualquer jogador. Com o cupão TT30 aplicado no checkout, o desconto é imediato — 30% sobre o preço já de si competitivo.

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O resto do setup: o que realmente importa para GTA 6

Resolvido o sistema operativo, a conversa passa para o hardware. E aqui há uma hierarquia clara que muitos construtores de PC ignoram na hora de poupar onde não devem.

A placa gráfica é o gargalo mais crítico. GTA 6 vai ser exigente, o motor RAGE tem esse historial. Qualquer GPU com menos de 8 GB de VRAM vai sofrer, e em 2027 os 12 GB recomendados vão fazer uma diferença visível em 1080p e sobretudo em 1440p. Os modelos actuais da linha RTX 4060/4070 ou equivalentes AMD RX 7600/7700 XT estão bem posicionados para aguentar o jogo durante vários anos.

A RAM é frequentemente subestimada. Os 16 GB eram o confortável de hoje; os 32 GB estão a tornar-se o novo mínimo para jogos AAA exigentes, especialmente quando a VRAM da GPU chega ao limite e o sistema começa a usar RAM como buffer. Montar dois pentes de 16 GB em dual channel custa pouco e faz diferença real.

O SSD é inegociável. Não por estética mas sim porque o motor da Rockstar vai exigir velocidades de leitura que um disco mecânico simplesmente não consegue entregar. Um SSD NVMe de 1 TB, com 200 GB reservados para o jogo, resolve a questão por muitos anos.

E já que está a actualizar, o Office 2024 por 10€ não é má ideia

Quem está a rever o estado do PC para gaming está geralmente a rever o estado do PC em geral. E nesse contexto há uma oportunidade que passa ao lado de muita gente: o Office 2024 Professional Plus, a versão mais recente da suíte da Microsoft em modelo de compra única, sem subscrição mensal, está disponível na GoodOffer24 por 10,1€ com o cupão TT30. Isso inclui Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access e o OneNote, com activação vitalícia.

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Como verificar se o seu PC actual passa no teste

Antes de investir em qualquer componente, vale a pena saber exactamente onde o equipamento actual está. Há duas ferramentas práticas para isso:

PC Health Check (Microsoft): disponível gratuitamente no site oficial, verifica em segundos se o hardware é compatível com Windows 11, processador, TPM 2.0, Secure Boot, RAM e disco. Indispensável para quem ainda está no Windows 10 e quer perceber se a migração é directa ou requer hardware novo.

disponível gratuitamente no site oficial, verifica em segundos se o hardware é compatível com Windows 11, processador, TPM 2.0, Secure Boot, RAM e disco. Indispensável para quem ainda está no Windows 10 e quer perceber se a migração é directa ou requer hardware novo. Can You Run It? (systemrequirementslab.com): a ferramenta clássica para cruzar as especificações do PC com os requisitos de qualquer jogo. Assim que a Rockstar publicar os requisitos oficiais do GTA 6, este site será o primeiro lugar a consultar.

A janela até ao lançamento PC de GTA 6 é de pelo menos um ano. Não é urgência — mas é uma oportunidade para fazer as coisas com calma, sem pressa e sem pagar sobrepreço. E nessa equação, começar pelo sistema operativo ao preço certo é, de longe, a decisão mais racional.

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