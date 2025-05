Critical Shift, um jogo tático com muito suspense

Os estúdios indie cazaques Rhinotales Studios encontram-se a trabalhar no seu próximo trabalho, Critical Shift. Trata-se de um jogo tático mas com uma forte dose de suspense e thriller.

Com o desenvolvimento a cargo dos Rhinotales Studios, Critical Shift é um jogo que, a avaliar pelas imagens já divulgadas, parece ter boas pernas para andar.

Trata-se, na sua essência de um shooter tático baseado em pelotões e com uma perspectiva tradicional de top-down (de cima para baixo). O jogo conta ainda com elementos de survival, no qual os jogadores devem explorar umas instalações secretas de pesquisa enterradas sob o gelo e descobrir os perigos que espreitam lá dentro.

Em Critical Shift, os jogadores vão controlar uma equipa de agentes de elite para missões de alto risco e dificuldade no interior das instalações abandonadas, onde algo de muito errado aconteceu.

Os jogadores terão de equipar os seus pelotões e escolher as melhores armas e gadgets a levarem consigo, combinando as habilidades únicas de cada soldado para se prepararem para as inúmeras ameaças que irão encontrar num ambiente em constante mudança.

São mais de 30, os níveis criados em Critical Shift que levarão os jogadores às profundezas das instalações, todos eles meticulosamente desenhados para criarem sensações únicas e repletos de pressão. Cada cenário apresenta o seu ambiente muito próprio, escondendo segredos e ameaças mortais em cada canto.

O combate depende fortemente do posicionamento estratégico de cada soldado, assim como do alcance das armas e das táticas dinâmicas, exigindo um movimento constante, ajustes de equipamentos e mudanças no estilo de engadgement para sobreviver.

O jogador não estará sozinho, e pelo caminho irá deparar-se com facções rivais que tanto poderá confrontar diretamente, como poderá atrai-las para armadilhas previamente montadas.

O enredo de Critical Shift foi escrita por Guilty Three, o escritor por detrás do romance de sucesso Shadow Slave, e oferece uma narrativa arrepiante e envolvente repleta de mistério, inimigos mortais e reviravoltas inesperadas.

Critical Shift será lançado ainda em 2025, sem data concreta assinalada, para PC, Xbox Series X e PlayStation 5.