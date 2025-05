Estratégias para melhorar a segurança de um Datacenter

Para combater as ameaças em evolução, os datacenters devem adotar uma abordagem de segurança multifacetada, que inclua segurança de confiança zero, inteligência contra ameaças orientada por IA e deteção e resposta geridas (MDR).

1. Implementação de segurança com base na abordagem Zero Trust

A adoção de um modelo de confiança zero garante que nenhum utilizador ou dispositivo é inerentemente fiável. Os principais componentes incluem:

Aplicar a autenticação multifatorial (MFA) para reduzir os riscos associados a credenciais comprometidas.

Escolher controlos de acesso com privilégios mínimos para reduzir potenciais vetores de ataque.

Utilizar a micro segmentação para conter o movimento lateral e impedir a propagação de ameaças.

2. Implementar soluções de Deteção e Resposta Geridas (MDR)

As medidas de segurança tradicionais carecem frequentemente de deteção em tempo real e de respostas automatizadas. A Deteção e Resposta Geridas (MDR) permite que os data centers melhorem a sua segurança, através da automatização orientada por Inteligência Artificial, da monitorização com um SOC em funcionamento 24/7 e da proteção em endpoints e aplicações na cloud.

Os serviços de MDR são particularmente importantes para os MSPs e para os parceiros de canal, que procuram fornecer soluções avançadas de cibersegurança sem adicionar complexidade interna.

3. Tirar partido dos benefícios de Threat Intelligence baseada em IA

Com os cibercriminosos a evoluírem constantemente os seus métodos de ataque, as organizações têm de recorrer à threat Intelligence, baseada em IA, para detetar anomalias em tempo real. Os especialistas em cibersegurança enfatizam a IA como um componente central da ciberdefesa moderna, ajudando as organizações a analisar vastos conjuntos de dados para ameaças potenciais.

4. Reforçar a resiliência ao ransomware

O ransomware continua a ser uma das maiores ameaças para os data centers. Para mitigar o seu impacto, as organizações devem implementar cópias de segurança imutáveis e impedir que os atacantes alterem ou eliminem dados críticos.

Além disso, devem recorrer à análise comportamental na segurança de endpoint, detetando atividades de ransomware, e utilizar a segmentação da rede para impedir a propagação lateral de ataques de ransomware entre sistemas.

O papel da IA na cibersegurança

O rápido avanço da IA apresenta tantas oportunidades como desafios. O phishing orientado pela Inteligência Artificial e as fraudes através das técnicas de deepfake estão entre as ameaças mais significativas identificadas pelos profissionais de segurança.

Embora a Inteligência Artificial possa melhorar as medidas de segurança, também permite que os cibercriminosos executem ataques mais sofisticados com maior velocidade e precisão.

Por esta razão, os datacenters devem ser protegidos contra as ciberameaças cada vez mais sofisticadas. Ao adotar princípios de Zero Trust, implementar soluções MDR e aproveitar a inteligência contra ameaças, orientada pelas ferramentas de IA, as organizações podem defender proativamente a sua infraestrutura e garantir a continuidade dos negócios.