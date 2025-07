NOS já disponibiliza chamadas 5G+ aos seus clientes

Os clientes NOS já podem beneficiar de chamadas de voz com maior qualidade de áudio, simultaneidade de voz e dados, e menor consumo de energia. Isto porque a NOS foi a primeira empresa a disponibilizar a tecnologia Voice Over New Radio (VoNR) em Portugal.

Esta tecnologia representa um importante avanço tecnológico, uma vez que aproveita todo o potencial da rede 5G+ e das suas caraterísticas diferenciadoras, como velocidade, ultrabaixa latência e grande capacidade de conectar vários dispositivos.

As chamadas VoNR, com 5G+, estarão já disponíveis para os clientes com smartphones Apple (iPhone 15 ou acima) e Xiaomi (Xiaomi 15 e Xiaomi 14T Pro) com tarifários NOS ilimitados. Esta possibilidade deverá estender-se aos clientes de outras marcas e modelos nos próximos meses.

Vantagens das chamadas em VoNR assente em 5G+

Qualidade de voz superior clareza do áudio das chamadas (HD Voice+ Full Band)

Latência ultrabaixa a latência ultrabaixa, inferior a 10 ms, permite uma ligação instantânea

Simultaneidade de voz e dados utilização simultânea de voz e aplicações de elevada velocidade, permitindo estar em chamada e ao mesmo tempo navegar na internet ou jogar online em grupo

Maior capacidade de rede mais pessoas podem estar ligadas em simultâneo, mantendo a superior qualidade de Voz 5G+

Menor consumo de energia e melhor gestão de bateria como o 5G+ é uma rede mais sustentável e eficiente em termos energéticos, cada chamada tem uma menor pegada de carbono



A tecnologia VoNR permite uma qualidade de chamadas superior, graças a uma maior clareza do áudio potenciada por HD Voice+, e tempos de ligação praticamente instantâneos. Está preparada, de raiz, para a integração de funcionalidades assentes em 5G, como a realidade aumentada, a realidade virtual e aplicações IoT. Permite uma utilização simultânea de voz e aplicações de elevada velocidade, tais como streaming, ou gaming em tempo real, oferecendo uma experiência de utilização superior.