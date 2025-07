EUA querem que toda a gente tenha um wearable para monitorizar a saúde

Na opinião do Secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos da América (EUA), todos os americanos deveriam ter um wearable, ou um dispositivo vestível, para monitorizar a sua saúde. Este projeto fará parte da agenda MAHA - Making America Healthy Again (em português, tornar a América saudável novamente).

O Secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA revelou que a sua equipa está a planear uma grande campanha, que procurará informar mais americanos sobre os benefícios dos wearables.

A minha visão é que todos os americanos estejam a usar um dispositivo vestível dentro de quatro anos.

Defendeu Robert F. Kennedy Jr., 26.º Secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, à Subcomissão de Saúde da Câmara dos Representantes, durante uma audiência recente.

A sua perspetiva está de tal forma vincada que é possível que o plano determine que o Governo americano suporte essa democratização dos wearables.

Quando questionado sobre se os consumidores deveriam ter acesso a esse tipo de ferramenta, considerando a tecnologia vestível à luz da 21st Century Cures Act, os riscos associados à privacidade e os benefícios para a saúde, pelo congressista Troy Balderson, o secretário respondeu que os cidadãos "absolutamente" deveriam.

Os dispositivos vestíveis são fundamentais para a agenda MAHA - Making America Healthy Again.

Disse Kennedy, acrescentando que o departamento está "a explorar formas de pagar esses custos".

MAHA vai democratizar os wearables

Segundo o contrato e o formulário de concurso elaborados pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, o objetivo deste projeto passará por "popularizar tecnologias como os wearables enquanto ferramentas modernas e interessantes para medir o impacto da dieta e controlar a própria saúde".

De acordo com Robert F. Kennedy Jr., esta será a maior campanha da história da agência e procurará ajudar os americanos a controlar a sua saúde.

[Os americanos] podem começar a tomar boas decisões sobre a sua alimentação, sobre a sua atividade física, sobre como vivem as suas vidas.

Disse Kennedy, na audiência, argumentando que os wearables permitirão que mais americanos adotem bons hábitos que sejam benéficos para a saúde a longo prazo.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA pretende que as pessoas assumam a responsabilidade, percebendo como os alimentos que comem podem impactar a sua saúde, por exemplo.

Para já, ainda não é claro quais os wearables que o departamento americano tem em vista. Contudo, sabe-se que o foco está na consciencialização e prevenção de doenças.

Mais do que isso, o projeto destinar-se-á aos "idosos americanos que não podem sair de casa, mas podem descobrir o que está a acontecer com a sua saúde, sem precisar ir ao médico ou às urgências".

