Trump intensifica guerra comercial com 14 países, incluindo Japão e Coreia do Sul

Num intensificar da guerra comercial que tem alimentado desde que tomou posse enquanto Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou a imposição de novas taxas a pelo menos 14 países, a partir de 1 de agosto. A partilha foi feita pelo próprio, através das redes sociais.

Por via de publicações nas redes sociais, Donald Trump partilhou as cartas enviadas aos líderes de vários países sobre a imposição de novas taxas alfandegárias.

Estas representam uma atualização das que tinham sido anunciadas aquando do Liberation Day, em abril.

De acordo com as cartas, os produtos importados para os Estados Unidos do Japão, Coreia do Sul, Malásia, Cazaquistão e Tunísia passarão a enfrentar taxas de 25%.

Por sua vez, os produtos sul-africanos e bósnios estarão sujeitos a uma taxa de 30%, os da Indonésia a uma de 32%, Bangladesh e Sérvia uma de 35%, e Camboja e Tailândia uma de 36%.

As importações do Laos e de Mianmar enfrentarão um imposto superior, de 40%, segundo percebido através das cartas publicadas por Donald Trump.

De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, citada pela imprensa, serão enviadas mais cartas ao longo dos próximos dias.

Estados Unidos abertos para negociações sobre as taxas

Além de informarem sobre a decisão, descrita como necessária para corrigir o persistente défice comercial dos Estados Unidos com os 14 países, os documentos enviados esclarecem que o país "talvez" considere ajustar os novos níveis de taxas, "dependendo da nossa relação com o seu país".

Na segunda-feira, Donald Trump assinou uma ordem executiva que adia o prazo das taxas desta quarta-feira para o dia 1 de agosto. A decisão terá sido tomada "com base em informações adicionais e recomendações de vários altos funcionários", segundo a própria ordem.

Todas as cartas afirmam que as taxas gerais são separadas dos direitos adicionais específicos do setor sobre categorias de produtos essenciais.