Poeiras de África voltam a afetar a qualidade do ar em Portugal. Saiba o que deve fazer!

Num fenómeno que se tem tornado comum, uma massa de poeiras proveniente dos desertos do Norte de África está a atravessar Portugal continental. A Direção-Geral da Saúde (DGS) alerta para um agravamento da qualidade do ar e deixa algumas recomendações.

Uma massa de poeiras proveniente dos desertos do Norte de África está a atravessar Portugal continental e deverá manter-se até à próxima quinta-feira.

O fenómeno vai provocar um aumento das partículas inaláveis (PM10) na atmosfera, um poluente que pode ter impacto na saúde, sobretudo nas populações mais vulneráveis.

População deve evitar atividade física ao ar livre

Entre os grupos mais afetados estão crianças, idosos e doentes com problemas respiratórios ou cardiovasculares, sendo particularmente aconselhados a adotar cuidados acrescidos durante este período.

Neste cenário, a DGS recomenda que as pessoas mais vulneráveis permaneçam, sempre que possível, no interior dos edifícios e mantenham as janelas fechadas, de forma a minimizar a exposição às poeiras em suspensão.

Mais do que isso, sublinha a importância de manter os tratamentos médicos, no caso de doentes crónicos, e alerta para a necessidade de procurar ajuda em caso de agravamento de sintomas, através da Linha Saúde 24 ou de um serviço de saúde.

À população em geral, a autoridade de saúde aconselha a que que evite esforços prolongados e reduza a atividade física ao ar livre, bem como a exposição a fatores de risco, como o fumo do tabaco ou produtos irritantes.

A evolução da qualidade do ar pode ser acompanhada através da informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente ou pela plataforma QualAr, disponível para Android.