Rui Pinto absolvido de 241 crimes no caso Football Leaks

O tribunal absolveu Rui Pinto de 241 crimes no âmbito de um dos processos relacionados com o caso Football Leaks, numa decisão que marca mais um capítulo num processo judicial longo e complexo.

O que estava em causa

Neste segundo julgamento, Rui Pinto respondia por um total de 241 crimes, entre os quais:

Acesso ilegítimo qualificado

Violação de correspondência agravada

Dano informático

Estes factos estavam ligados ao alegado acesso a emails de clubes, sociedades e outras entidades, incluindo o Sport Lisboa e Benfica. A acusação incidia sobre atividades entre 2016 e 2019, num período já parcialmente analisado em processos anteriores, o que foi um dos pontos centrais da defesa.

O coletivo de juízes decidiu absolver Rui Pinto da totalidade destes 241 crimes, considerando que não ficaram provados os elementos necessários para condenação neste processo específico.

A decisão surge depois de já existirem outros desenvolvimentos judiciais relevantes:

Em 2023, Rui Pinto foi condenado a quatro anos de prisão com pena suspensa por crimes distintos, incluindo tentativa de extorsão e acesso ilegítimo.

Parte significativa de crimes em processos anteriores chegou a ser abrangida por amnistias legais.

O caso Football Leaks tem sido marcado por múltiplos processos, acusações e decisões, muitas vezes sobre factos semelhantes.

A defesa sempre sustentou que:

Existia repetição de acusações sobre o mesmo período de vida

O número de crimes teria sido artificialmente inflacionado

Não houve danos efetivos em vários dos acessos alegados

Já o Ministério Público defendia que cada acesso a sistemas ou emails configurava um crime autónomo.

Impacto e contexto

O caso Football Leaks expôs práticas financeiras controversas no futebol europeu, envolvendo jogadores, empresários e clubes de topo, tendo tido impacto internacional e originado várias investigações.

Rui Pinto tem sido visto simultaneamente como:

Denunciante que revelou irregularidades

Autor de crimes informáticos

Esta dualidade continua a marcar a perceção pública e judicial do caso.

Apesar desta absolvição, o percurso judicial de Rui Pinto não termina aqui. O processo Football Leaks inclui diferentes frentes legais, algumas já decididas, outras ainda com implicações em aberto.

A decisão agora conhecida reforça, contudo, uma ideia central: nem todas as acusações levantadas ao longo dos anos conseguiram sustentar-se em tribunal.