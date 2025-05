Rapariga descobre câmara oculta no WC de casa arrendada

Tudo aconteceu em Castelo Branco, quando uma rapariga descobriu que havia uma câmara oculta no WC da casa que arrendou. O caso já está com as autoridades e o proprietário do imóvel será identificado.

Este tipo de casos não é novo e já foram vários os casos reportados em Portugal. Em Castelo Branco, uma jovem de 19 anos descobriu uma câmara de vigilância oculta na casa de banho da casa que arrendou recentemente no centro da cidade. Enquanto se preparava para tomar banho, a jovem notou uma luz acesa na conduta de ventilação da casa de banho.

A jovem suspeita que o dispositivo tenha sido instalado pelo seu senhorio, um homem de nacionalidade brasileira, com cerca de 40 anos, que vive no mesmo apartamento e lhe arrendou o quarto. Após confrontá-lo, ele não negou a autoria e, segundo a jovem, assumiu implicitamente a responsabilidade.

Instalar uma câmara oculta em espaço privado como uma casa de banho sem o consentimento da pessoa filmada constitui um crime em Portugal:

Violação de privacidade (Artigo 192.º do Código Penal);

Gravações e filmagens ilícitas (Artigo 199.º);

Possível crime de perseguição ou voyeurismo, dependendo da intenção.

A pena pode incluir prisão e coima, especialmente se as imagens forem divulgadas.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deslocou-se ao local e apreendeu o equipamento para proceder a uma análise forense. O proprietário do imóvel poderá vir a responder pelos crimes indicados.

O que fazer se encontrar uma câmara oculta?