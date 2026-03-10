Esta noite! Satélite da NASA com 600 kg está a cair em direção à Terra

Um satélite da NASA com cerca de 600 quilos deverá "regressar" à Terra esta noite, após mais de uma década em órbita. A nave espacial em causa é a Van Allen Probe A, que foi lançada em 2012 para estudar os cinturões de radiação que envolvem o nosso planeta.

Depois de quase 14 anos no espaço, o satélite deverá reentrar na atmosfera terrestre esta terça-feira, numa janela prevista para cerca das 23h45 em Portugal, embora exista uma margem de erro de aproximadamente 24 horas.

A NASA indica que a maior parte da estrutura deverá desintegrar-se devido ao calor extremo gerado durante a reentrada. Ainda assim, alguns fragmentos mais resistentes podem sobreviver e chegar à superfície do planeta.

Apesar disso, o risco para a população é considerado muito baixo. Segundo as estimativas, a probabilidade de alguém ser atingido por destroços é de cerca de 1 em 4200.

Van Allen Probe A: missão científica da NASA terminou em 2019

A Van Allen Probe A fazia parte de uma missão composta por duas sondas que estudaram os chamados cinturões de Van Allen, regiões cheias de partículas energéticas presas pelo campo magnético da Terra. Estas zonas são fundamentais porque ajudam a proteger o planeta da radiação solar e cósmica.

As duas sondas foram desativadas em 2019, depois de vários anos a recolher dados científicos importantes sobre o ambiente espacial à volta da Terra.

Para já, não é possível prever com precisão onde poderão cair os eventuais fragmentos, sendo mais provável que acabem no oceano, já que cerca de 70% da superfície da Terra é água.