Acer: 50 anos de inovação – dos microprocessadores à IA

A Acer está a celebrar meio século de existência e decidiu fazê-lo de uma forma que une a nostalgia do passado à visão disruptiva do futuro. Saiba alguns dos principais marcos da história da marca.

A marca, fundada em 1976, apresenta agora a exposição “The Arc of Innovation - From Microprocessor to Mind-partners (1976–2026)”, onde a tecnologia se cruza com a arte e o design contemporâneo.

A exposição, que começou por ser apresentada no Museu de Ciência e Tecnologia em Milão antes de seguir para a sede da Acer na Suíça, traça um paralelo entre seis produtos icónicos e seis instalações artísticas.

Esta viagem temporal demonstra como a Acer tem estado, muitas vezes, à frente do seu tempo, antecipando tendências e democratizando o acesso ao mundo digital.

Os marcos tecnológicos e a visão artística

Micro-Professor MPF-I (1981)

Representa o início da revolução da computação doméstica. Na arte, é evocado pela obra "Jell-O Clock", que preserva objetos da época (cassetes e Polaroids) em gelatina transparente.

Acer 500+ PC (1987)

Um marco na democratização da performance, trazendo ferramentas profissionais para os estudantes e pequenas empresas.

TravelMate C100 (2002)

O primeiro Tablet PC convertível, que antecipou os dispositivos 2 em 1 e o conceito do "eu conectado". A instalação "404 – Satisfaction Not Found" reflete sobre como estes dispositivos se tornaram símbolos de status e desejo.

Acer Iconia Dual Screen (2011)

Um dispositivo que desafiou os limites da interface ao substituir o teclado físico por um segundo ecrã tátil.

Vero Notebook (2022)

O foco vira-se para a sustentabilidade, com materiais reciclados e foco na reparabilidade. A obra "Handle with Indifference" critica a forma como, por vezes, nos anestesiamos perante o mundo digital.

TravelMate P6 Copilot+ PC (2026)

O expoente máximo do PC "AI-Native", com unidades de processamento neural dedicadas e capacidades proativas de gestão de trabalho.

Uma visão humana da tecnologia

Segundo Cristina Pez, Diretora de Marketing Comercial da Acer EMEA, o objetivo da marca sempre foi "quebrar as barreiras entre as pessoas e a tecnologia".

Esta visão evoluiu do Micro-Professor para os atuais PCs com IA, mantendo sempre o foco na consistência estratégica e no impacto social e ambiental.

Atualmente, a Acer opera em mais de 160 países e conta com cerca de 12.000 funcionários dedicados a moldar o futuro da computação. Com esta exposição, a marca não só celebra o que já conquistou, mas reafirma o seu compromisso em ser um "parceiro inteligente" para os utilizadores nos próximos 50 anos. Saber mais aqui.