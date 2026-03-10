Acer: 50 anos de inovação – dos microprocessadores à IA
A Acer está a celebrar meio século de existência e decidiu fazê-lo de uma forma que une a nostalgia do passado à visão disruptiva do futuro. Saiba alguns dos principais marcos da história da marca.
A marca, fundada em 1976, apresenta agora a exposição “The Arc of Innovation - From Microprocessor to Mind-partners (1976–2026)”, onde a tecnologia se cruza com a arte e o design contemporâneo.
A exposição, que começou por ser apresentada no Museu de Ciência e Tecnologia em Milão antes de seguir para a sede da Acer na Suíça, traça um paralelo entre seis produtos icónicos e seis instalações artísticas.
Esta viagem temporal demonstra como a Acer tem estado, muitas vezes, à frente do seu tempo, antecipando tendências e democratizando o acesso ao mundo digital.
Os marcos tecnológicos e a visão artística
Micro-Professor MPF-I (1981)
- Representa o início da revolução da computação doméstica. Na arte, é evocado pela obra "Jell-O Clock", que preserva objetos da época (cassetes e Polaroids) em gelatina transparente.
Acer 500+ PC (1987)
- Um marco na democratização da performance, trazendo ferramentas profissionais para os estudantes e pequenas empresas.
TravelMate C100 (2002)
- O primeiro Tablet PC convertível, que antecipou os dispositivos 2 em 1 e o conceito do "eu conectado". A instalação "404 – Satisfaction Not Found" reflete sobre como estes dispositivos se tornaram símbolos de status e desejo.
Acer Iconia Dual Screen (2011)
- Um dispositivo que desafiou os limites da interface ao substituir o teclado físico por um segundo ecrã tátil.
Vero Notebook (2022)
- O foco vira-se para a sustentabilidade, com materiais reciclados e foco na reparabilidade. A obra "Handle with Indifference" critica a forma como, por vezes, nos anestesiamos perante o mundo digital.
TravelMate P6 Copilot+ PC (2026)
- O expoente máximo do PC "AI-Native", com unidades de processamento neural dedicadas e capacidades proativas de gestão de trabalho.
Uma visão humana da tecnologia
Segundo Cristina Pez, Diretora de Marketing Comercial da Acer EMEA, o objetivo da marca sempre foi "quebrar as barreiras entre as pessoas e a tecnologia".
Esta visão evoluiu do Micro-Professor para os atuais PCs com IA, mantendo sempre o foco na consistência estratégica e no impacto social e ambiental.
Atualmente, a Acer opera em mais de 160 países e conta com cerca de 12.000 funcionários dedicados a moldar o futuro da computação. Com esta exposição, a marca não só celebra o que já conquistou, mas reafirma o seu compromisso em ser um "parceiro inteligente" para os utilizadores nos próximos 50 anos. Saber mais aqui.