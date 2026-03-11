Rússia está a atacar o Signal e o WhatsApp para espiar militares e jornalistas

Os espiões da Rússia estão a roubar contas do WhatsApp e do Signal enganando diretamente os utilizadores. Para além do óbvio, fica claro e provado que não são necessários grandes recursos ou software para realizar ataques com sucesso. Basta confiar nos utilizadores.

Rússia está a atacar o Signal e o WhatsApp

Um relatório dos serviços de informação dos Países Baixos, divulgado pelo recentemente, deixou clara uma campanha internacional muito preocupante. Os principais alvos são os militares e os altos funcionários, embora qualquer cidadão possa cair na armadilha. Os criminosos enviam mensagens fraudulentas para roubar a sua identidade digital sem utilizar qualquer vírus informático.

O método utilizado no Signal é assustadoramente simples. Os atacantes fazem-se passar pelo suporte oficial e alertam-no para um suposto problema de segurança no seu perfil. A partir daí, exigem o seu número de verificação por SMS e o seu PIN privado para que se possa registar noutro dispositivo.

O problema grave surge quando se consegue recuperar o controlo das conversas. Como a informação está armazenada no próprio telefone, a vítima vê o seu histórico intacto, pensando que não aconteceu absolutamente nada. As dúvidas do Pentágono sobre a segurança desta plataforma têm muito a ver com esta falsa sensação de proteção.

Objetivo é espiar militares e jornalistas

A estratégia muda quando o alvo utiliza a aplicação pertencente à Meta. Neste cenário, os criminosos enviam links maliciosos ou códigos QR prometendo adicioná-lo a um grupo interessante. Se o utilizador aceitar, podem ligar invisivelmente o seu computador ao seu perfil, desencadeando uma nova onda de pânico entre os utilizadores.

Ao contrário de outras plataformas, aqui os atacantes podem ler as suas mensagens anteriores se ligarem um novo dispositivo. A espionagem torna-se total sem que se aperceba. Recentemente, assistimos a algo semelhante quando um programa militar baseado nesse mesmo código acabou por expor dados confidenciais em larga escala.

Para proteger as conversas privadas, os utilizadores não precisam de instalar patches complexos nem de trocar de programa rapidamente. O fundamental é rever regularmente a lista de dispositivos ligados nas suas definições e nunca partilhar esses números.