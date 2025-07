Netflix transmitirá as missões da NASA ao vivo

A Netflix está prestes a expandir o seu catálogo para além da ficção. Numa parceria inédita, a plataforma de streaming irá integrar os conteúdos da NASA, agência espacial norte-americana.

Uma janela para o espaço através do NASA+

A Netflix confirmou um acordo estratégico com a NASA para a transmissão da sua programação em direto. Esta colaboração permitirá que os utilizadores da plataforma de streaming assistam a lançamentos de foguetões, transmissões a partir da Estação Espacial Internacional (EEI) e outras missões emblemáticas da agência espacial, tudo a partir da app.

O cerne deste acordo é a integração do NASA+, o serviço de streaming gratuito da própria agência espacial. Segundo o comunicado oficial, esta plataforma já disponibiliza uma vasta gama de conteúdos, incluindo a cobertura em direto de lançamentos, passeios espaciais, documentários detalhados e diverso material educativo, que agora ficarão acessíveis a um público muito mais vasto.

Rebecca Sirmons, diretora-geral do NASA+, destacou a importância desta parceria, alinhada com a missão fundamental da agência.

A nossa Lei Espacial de 1958 exige que partilhemos a nossa história de exploração espacial com o maior público possível. Juntos, estamos empenhados numa Era Dourada de Inovação e Exploração, inspirando novas gerações, seja a partir do conforto do seu sofá ou na palma da mão, através do telemóvel.

Afirmou.

Que conteúdos estarão disponíveis na Netflix?

O catálogo do NASA+ é um verdadeiro tesouro para os entusiastas do espaço. Os subscritores da Netflix poderão mergulhar em documentários sobre marcos históricos, como a chegada à Lua, as missões do programa Gemini ou a fundação do Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Além do conteúdo de arquivo, a plataforma oferece acesso a eventos atuais, como foi o caso da recente missão Crew-10, uma colaboração entre a NASA e a SpaceX, que viajou para a EEI em março deste ano.

A integração do NASA+ no catálogo da Netflix está prevista para o final do verão, embora ainda não tenha sido definida uma data concreta. Este acordo procura alargar drasticamente o alcance dos conteúdos da agência espacial e levá-los a uma audiência global de centenas de milhões de subscritores.

É importante notar que os conteúdos do NASA+ já estão disponíveis gratuitamente através do seu website oficial. No entanto, a sua integração na Netflix trará vantagens significativas em termos de conveniência, permitindo assistir a tudo numa televisão com facilidade e tirar partido de funcionalidades da plataforma, como a criação de lembretes.

