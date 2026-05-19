Apple revela novidades do iOS 27. Aposta forte na inteligência artificial

A Apple já começou a revelar algumas das novidades que irão integrar o iOS 27, a próxima grande atualização do sistema operativo do iPhone. Entre as principais mudanças estão várias funcionalidades de acessibilidade alimentadas por inteligência artificial (IA).

VoiceOver recebe descrições mais inteligentes no iOS 27

A gigante de Cupertino destacou um conjunto de ferramentas focadas em acessibilidade que passam agora a beneficiar das capacidades do Apple Intelligence. O objetivo é tornar a utilização do iPhone mais natural, prática e eficiente em diferentes cenários do dia a dia.

Uma das funcionalidades em destaque chama-se VoiceOver Image Explorer. Esta ferramenta foi desenvolvida para fornecer descrições detalhadas de imagens, documentos e objetos captados pela câmara do iPhone.

Com o apoio da IA da Apple, o sistema passa a utilizar uma linguagem mais natural, o que permite identificar elementos com maior precisão. Na prática, um utilizador com dificuldades de visão poderá apontar a câmara para uma divisão e perguntar, por exemplo, onde estão as chaves. O iPhone irá localizar o objeto e explicar exatamente onde se encontra.

Controlo por voz torna-se mais natural

A Apple também introduziu melhorias importantes no Controlo por voz. A partir do iOS 27, deixa de ser necessário memorizar comandos específicos para interagir com o sistema. Os utilizadores poderão descrever ações de forma simples e natural.

Durante uma navegação no Apple Maps, por exemplo, bastará dizer "abre o guia dos melhores restaurantes" para que o iPhone execute automaticamente a ação correspondente.

Além disso, chega uma nova opção denominada "dizer o que vê", concebida para facilitar a interação com conteúdos apresentados no ecrã.

Legendas automáticas em qualquer vídeo no iOS 27

Outra das novidades anunciadas para o iOS 27 está relacionada com a criação automática de legendas através de IA. A funcionalidade será compatível com vídeos armazenados na galeria, bem como conteúdos reproduzidos em aplicações de terceiros.

Segundo a Apple, as legendas serão geradas localmente para garantir a privacidade dos utilizadores. O sistema irá ativar automaticamente as legendas em vídeos que não disponham dessa opção, estando disponível não só no iPhone, mas também no iPad, Mac, Apple TV e Vision Pro.

Mais novidades para o ecossistema Apple

A empresa anunciou ainda novas funcionalidades para os Vision Pro, incluindo um sistema de controlo de cadeiras de rodas elétricas através do rastreio ocular dos óculos de realidade mista.

O visionOS irá igualmente receber a funcionalidade Vehicle Motion Cues (Indicações de movimento do veículo), já presente no iPhone, criada para reduzir o enjoo durante viagens enquanto se utiliza o dispositivo.

Entre as restantes melhorias confirmadas encontram-se:

Configuração simplificada das opções "Opções de toque" no iPhone e iPad;

Processo de emparelhamento de aparelhos auditivos mais intuitivo;

Suporte para texto de maiores dimensões na interface do tvOS;

Reconhecimento de nomes para alertar utilizadores surdos ou com dificuldades auditivas quando alguém pronuncia o seu nome;

Compatibilidade do comando Sony Access com iPhone, iPad e Mac.

A Apple confirmou que estas funcionalidades estarão disponíveis em versão beta juntamente com o lançamento inicial do iOS 27. A versão final deverá chegar a todos os utilizadores ainda antes do final do ano.

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