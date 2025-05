Wikipédia anuncia que vai utilizar IA para melhorar a sua enciclopédia

A Fundação Wikimedia revelou os seus planos para incorporar inteligência artificial (IA) nas operações da Wikipédia, delineando uma estratégia focada em apoiar a sua vasta comunidade de voluntários. Esta abordagem distingue-se da de outras empresas tecnológicas: procura aumentar as capacidades humanas em vez de as substituir.

Wikimedia quer usar IA como ferramenta de apoio, não de substituição

A Wikipédia anunciou a sua adesão à vanguarda tecnológica da IA, apresentando uma nova estratégia para impulsionar o seu desenvolvimento futuro. Ao contrário de gigantes como a Meta ou a Microsoft, onde a IA parece progressivamente assumir tarefas antes desempenhadas por engenheiros, a enciclopédia colaborativa opta por um caminho diferente.

A Fundação Wikimedia, entidade que gere a Wikipédia, afirmou categoricamente que o seu objetivo não é substituir os editores humanos, mas sim fornecer-lhes ferramentas mais poderosas.

Conforme detalhado numa publicação no seu blogue oficial, a Fundação planeia utilizar IA generativa para fortalecer o trabalho dos milhares de voluntários que construíram e mantêm a maior enciclopédia da história. A estratégia, delineada para os próximos três anos, concentra-se em remover barreiras técnicas que consomem tempo e energia preciosos dos colaboradores.

É crucial sublinhar que a IA não será responsável pela redação de artigos nem pela tomada de decisões editoriais; funcionará estritamente como um instrumento de suporte para tarefas repetitivas ou de elevada complexidade técnica.

Um dos pilares fundamentais desta nova orientação é a implementação de fluxos de trabalho assistidos por IA, especialmente concebidos para os moderadores e verificadores de conteúdo. Estas novas funcionalidades permitirão automatizar tarefas consideradas morosas, como a revisão de alterações menores ou a identificação e combate a atos de vandalismo nos artigos.

Melhoria na descoberta de informação e edição

Outro aspeto central da estratégia é a incorporação de ferramentas avançadas de tradução automática e adaptação contextual. Estas funcionalidades permitirão que temas de interesse global possam ser adaptados de forma mais célere e eficaz aos diferentes contextos linguísticos e culturais das várias versões da Wikipédia.

Adicionalmente, a plataforma recorrerá à IA para disponibilizar programas de mentoria guiada aos novos voluntários, o que simplificará a sua integração e formação na comunidade.

Utilizaremos a IA para criar funcionalidades que eliminem barreiras técnicas, permitindo que os humanos no centro da Wikipédia dediquem o seu valioso tempo àquilo que pretendem alcançar, e não a como fazê-lo tecnicamente. Os nossos investimentos focar-se-ão em áreas específicas onde a IA generativa demonstra excelência, sempre ao serviço da criação de oportunidades únicas que impulsionarão os voluntários da Wikipédia.

Declarou a Fundação.

A Fundação Wikimedia fez questão de sublinhar que esta abordagem se rege por princípios éticos e técnicos bem estabelecidos. A organização dará prioridade à utilização de modelos open source, evitando assim a dependência de sistemas proprietários.

Existe também um forte compromisso com a transparência, o respeito pelos direitos humanos e uma perspetiva centrada no ser humano em cada etapa do desenvolvimento.

Leia também: