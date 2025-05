Tim Cook diz que metade dos iPhones vendidos nos EUA são fabricados na Índia

Durante anos, a Apple confiou nas fábricas chinesas para fabricar os seus iPhones. No entanto, está a transferir parte da produção para a Índia como forma de mitigar os potenciais impactos das tarifas impostas por Donald Trump. Tim Cook deixa o alerta: tarifas não ajudam os EUA.

Tim Cook diz que a Apple não está dependente da China

O CEO da Apple, Tim Cook, afirmou esta quinta-feira que a Índia tem um papel central na produção de iPhones destinados ao mercado norte-americano.

A maioria dos iPhones vendidos nos EUA terá a Índia como país de origem.

Disse Cook ao anunciar os resultados trimestrais mais recentes da empresa.

Segundo Cook, o Vietname será, por sua vez, o país de origem de quase todos os iPads, Macs, Apple Watch e AirPods vendidos nos EUA.

Estas declarações surgem num contexto em que a gigante tecnológica procura formas de reduzir o impacto das tarifas comerciais impostas pelo Presidente Trump nas suas cadeias de abastecimento, bem como nas vendas e nas margens de lucro.

Tarifas de Trump colocam a Apple sob pressão

As tarifas elevadas sobre as importações, especialmente no âmbito da guerra comercial com a China, colocaram a Apple numa posição delicada.

Apesar de o governo dos EUA ter concedido uma isenção temporária para produtos tecnológicos — como smartphones e semicondutores —, Washington sinalizou que poderão ser introduzidas novas tarifas em breve.

Cook referiu que as tarifas tiveram um impacto limitado no trimestre anterior, mas alertou que, se se mantiverem, poderão acrescentar centenas de milhões de dólares aos custos da empresa entre abril e junho.

Não conseguimos estimar com precisão o impacto das tarifas, pois desconhecemos eventuais alterações até ao final do trimestre. Assumindo que as taxas, políticas e aplicações tarifárias globais se mantêm inalteradas e que não surgem novas tarifas, estimamos um impacto de 900 milhões de dólares (€797 milhões) nos nossos custos.

Disse o CEO da Apple.

Mudança para a Índia, mas a China continua essencial

A ameaça de tarifas levou a Apple a repensar a sua estratégia. A empresa aumentou significativamente a produção de iPhones na Índia nos últimos meses, estimando-se que atualmente cerca de 20% dos dispositivos sejam produzidos neste país do Sul da Ásia.

Apesar desta mudança, a maior parte dos iPhones continua a ser fabricada na China. Cook sublinhou que o país continuará a ser a principal base de produção dos produtos Apple destinados aos mercados fora dos EUA.

As vendas da Apple na China, contudo, caíram 2,3%, totalizando 16 mil milhões de dólares no trimestre de março. A empresa enfrenta uma concorrência intensa por parte de marcas chinesas como a Huawei, Xiaomi e Oppo.

Tim Cook apresenta resultados positivos, apesar dos desafios

Em contraste, outras regiões — incluindo as Américas, Europa e restante Ásia — registaram aumentos nas vendas.

No total, os lucros da Apple no período de janeiro a março atingiram os 24,78 mil milhões de dólares, um aumento de 4,8% face aos 23,64 mil milhões do mesmo período do ano anterior.

As receitas subiram 5,1%, alcançando os 95,36 mil milhões de dólares, impulsionadas pela elevada procura dos iPhones.