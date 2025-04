Tarifas: EUA isentam telemóveis, computadores e componentes

O mundo está pressionado com a "Tarifas Trump"! No entanto, os EUA abriram agora uma exceção e vão isentar as importações de telemóveis, computadores e componentes.

Tarifas Trump: decisão no contexto de negociações entre os EUA e a China

​Recentemente, a administração Trump anunciou a isenção de tarifas para diversos produtos eletrónicos, incluindo telemóveis, computadores e componentes. Esta decisão surge no contexto de negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, visando aliviar tensões e evitar aumentos de preços para os consumidores americanos.

Analistas do setor tecnológico consideram esta decisão uma boa notícia e um "alívio massivo" para o mercado tecnológico e para as ações das empresas do setor.

Apesar destas isenções, de notar que outras categorias de produtos, como vestuário e calçado, continuarão sujeitas a tarifas elevadas. Esta abordagem seletiva reflete as complexidades políticas e económicas nas decisões de política comercial em curso.