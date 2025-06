No dia 28 de abril de 2025, por volta das 12h33 (hora local), a Península Ibérica sofreu um apagão maciço que deixou cerca de 60 milhões de pessoas — em Espanha, Portugal, Andorra e partes do sudoeste francês — sem energia, por várias horas. A produção de eletricidade a carvão não teria evitado o apagão.

Apagão: Sistema elétrico do futuro será construído com mais renováveis

Segundo o Presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, Pedro Jorge, nada teria sido diferente se as centrais de produção de eletricidade a carvão, com uma produção mais cara, ainda estivessem em operação pela sua demora no arranque – 12 horas, no mínimo.

Segundo Pedro Jorge, "O elemento-chave é a aposta nas interligações do sistema elétrico europeu, com mais renováveis - que ainda por cima têm a grande vantagem de garantir preços mais baixos da eletricidade para os cidadãos e empresas. Os últimos dados do Eurostat confirmam que, no segundo semestre de 2024, os preços médios de eletricidade em Portugal apresentaram valores inferiores aos da média europeia no segmento doméstico e não doméstico".

Até ao momento, a única coisa que se sabe com certeza relativamente ao apagão, por enquanto, é de que uma queda abrupta da frequência fez com que se desligasse um conjunto de centros eletroprodutores.

O sistema elétrico do futuro é construído com mais renováveis, mas necessita também de uma rede elétrica mais interligada e inteligente.