Apple surpreende todos os analistas com os resultados do início de 2025

A Apple acaba de revelar os resultados fiscais para o primeiro trimestre de 2025. A empresa esteve num momento conturbado nos últimos meses e agora é hora de mostrar como isso se refletiu nos seus lucros e na receita. Acabou por surpreender os analistas e apresentar uma receita de 95,36 mil milhões de dólares.

A receita da Apple no segundo trimestre fiscal superou as expectativas de Wall Street e de todos os analistas. A empresa lucrou 24,78 mil milhões de dólares nos primeiros três meses do ano, um aumento de 4,8% face aos 23,64 mil milhões de dólares, ou 1,53 dólares por ação, no mesmo período do ano anterior. Já a receita aumentou 5,1%, de 90,75 mil milhões de dólares para 95,36 mil milhões de dólares.

Em termos práticos, os números da receita da Apple são claros. Para além dos 95,4 mil milhões da receita total, há a destacar a receita do iPhone, que ficou nos 46,84 mil milhões. Este trimestre foi o da apresentação do novo iPhone 16e e esta já contou para estes valores.

No resto da sua proposta de equipamentos, a Apple reportou uma receita de 7,95 mil milhões para os Mac e 6,4 mil milhões para o iPad. Já nos wearables, casa e acessórios o valor da receita declarada foi de 7,52 mil milhões. Por fim, e nos serviços, uma área onde a Apple tem sempre bons resultados, o valor da receita ficou nos 26,64 mil milhões de dólares.

Os números do período de janeiro a março fornecem um instantâneo de como a Apple estava a fazer antes da divulgação de tarifas abrangentes pelo Presidente Trump em abril. A Apple acabou por ser beneficiada com a decisão de Donald Trump de colocar temporariamente em pausa as tarifa nos iPhones e outros produtos eletrónicos das tarifas recíprocas.

Ainda assim, e do que Tim Cook revelou na apresentação de resultados, a Apple espera que as tarifas acabem por ter impacto. Avançou com o valor de 900 milhões de dólares, supondo que a política tarifária atual seja mantida durante todo o trimestre.

Os próximos meses vão continuar a ser desafiantes para a Apple, que precisa de tentar contrariar o mercado e as tarifas esperadas. Será complicado, mas certamente que Tim Cook e a sua equipa será capaz de contornar as limitações que estão a chegar.