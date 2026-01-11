Apple revelou o salário de Tim Cook. Valor vai deixá-lo surpreendido!

Tal como muitas empresas, também a Apple compensa de forma única o seu CEO. Tim Cook comanda uma das maiores empresas do planeta e por isso tem de ser compensado. Os valores referentes ao ano passado foram agora revelados e deixam qualquer um surpreendido! Em 2025 foram 74,3 milhões de dólares.

A Apple revelou oficialmente os detalhes do pacote salarial de Tim Cook, mostrando que o CEO ganhou um total de 74,3 milhões de dólares no ano passado. O valor, divulgado na declaração anual de procuração da empresa, representa uma ligeira queda face aos valores do ano anterior, de 74,6 milhões de dólares.

Eis o pacote salarial de Tim Cook

Ao examinar os componentes da enorme remuneração de Tim Cook, destaca-se o seu salário base de 3 milhões de dólares. Este é um valor que se mantém inalterado desde 2016. No entanto, a maior parte do pacote provém de 57,5 ​​milhões de dólares em ações. Além disso, Cook recebeu um bónus em dinheiro baseado no desempenho de 12 milhões de dólares.

Além disso, outros benefícios e compensações constituem uma parte significativa do pacote. Aproximadamente 1,76 milhões de dólares foram alocados a despesas como contribuições para o plano de reforma, prémios de seguro de vida, custos de segurança e viagens aéreas pessoais. Por motivos de segurança e eficiência, a Apple exige que Cook utilize uma aeronave privada tanto para viagens de trabalho como pessoais.

E os outros executivos da Apple?

Embora os rendimentos de Tim Cook estejam no topo da lista, outros executivos seniores também receberam pacotes de remuneração substanciais. Figuras-chave como a ex-conselheira jurídica Kate Adams, o diretor de operações Sabih Khan e a diretora de Retalho e Recursos Humanos Deirdre O'Brien receberam pacotes de remuneração de cerca de 27 milhões de dólares cada em 2025.

Além disso, a empresa passou por uma transição no seu departamento financeiro. O ex-diretor financeiro, Luca Maestri, recebeu 15,5 milhões de dólares, enquanto o novo diretor financeiro, Kevan Parekh, garantiu rendimentos de 22,5 milhões de dólares.

Estes são valores astroómicos e que mostram de forma clara a dimensão da Apple e o valor como gratifica os seus responsáveis. É a forma da empresa recompensar o desempenho da sua camada de decisão e que tão bons resultados tem revelado ao longo dos últimos anos.