Apple revelou o salário de Tim Cook. Valor vai deixá-lo surpreendido!
Tal como muitas empresas, também a Apple compensa de forma única o seu CEO. Tim Cook comanda uma das maiores empresas do planeta e por isso tem de ser compensado. Os valores referentes ao ano passado foram agora revelados e deixam qualquer um surpreendido! Em 2025 foram 74,3 milhões de dólares.
A Apple revelou oficialmente os detalhes do pacote salarial de Tim Cook, mostrando que o CEO ganhou um total de 74,3 milhões de dólares no ano passado. O valor, divulgado na declaração anual de procuração da empresa, representa uma ligeira queda face aos valores do ano anterior, de 74,6 milhões de dólares.
Eis o pacote salarial de Tim Cook
Ao examinar os componentes da enorme remuneração de Tim Cook, destaca-se o seu salário base de 3 milhões de dólares. Este é um valor que se mantém inalterado desde 2016. No entanto, a maior parte do pacote provém de 57,5 milhões de dólares em ações. Além disso, Cook recebeu um bónus em dinheiro baseado no desempenho de 12 milhões de dólares.
Além disso, outros benefícios e compensações constituem uma parte significativa do pacote. Aproximadamente 1,76 milhões de dólares foram alocados a despesas como contribuições para o plano de reforma, prémios de seguro de vida, custos de segurança e viagens aéreas pessoais. Por motivos de segurança e eficiência, a Apple exige que Cook utilize uma aeronave privada tanto para viagens de trabalho como pessoais.
E os outros executivos da Apple?
Embora os rendimentos de Tim Cook estejam no topo da lista, outros executivos seniores também receberam pacotes de remuneração substanciais. Figuras-chave como a ex-conselheira jurídica Kate Adams, o diretor de operações Sabih Khan e a diretora de Retalho e Recursos Humanos Deirdre O'Brien receberam pacotes de remuneração de cerca de 27 milhões de dólares cada em 2025.
Além disso, a empresa passou por uma transição no seu departamento financeiro. O ex-diretor financeiro, Luca Maestri, recebeu 15,5 milhões de dólares, enquanto o novo diretor financeiro, Kevan Parekh, garantiu rendimentos de 22,5 milhões de dólares.
Estes são valores astroómicos e que mostram de forma clara a dimensão da Apple e o valor como gratifica os seus responsáveis. É a forma da empresa recompensar o desempenho da sua camada de decisão e que tão bons resultados tem revelado ao longo dos últimos anos.
E tem tudo para que durante os próximos anos este cenário continue ou aumente.
