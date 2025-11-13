Apple lança o iOS 26.2 beta 2 e traz algumas novidades

A Apple disponibilizou esta semana a beta 2 do iOS 26.2 e há algumas novidades nesta versão. Vejam o que vai chegar de novo ao seu iPhone.

Na continuação do caminho iOS 26, a Apple lançou a beta 2 do iOS 26.2 com mais novidades e afinações, no que toca à capacidade de adaptar o sistema operativo à necessidade do utilizador.

Então, o que há de novo no iOS 26.2 beta 2?

A aplicação Fita Métrica passa agora a apresentar uma interface adaptada ao Liquid Glass para o nível. Encontram-se duas bolhas em vez de dois círculos brancos.

A aplicação Jogos acrescenta novas opções de ordenação. Agora é possível ordenar por tamanho, além de ordenar por nome e pelos jogos recentes.

No CarPlay, passa a ser possível desativar as conversas fixadas na aplicação Mensagens. A Apple modificou a animação quando se carrega no botão num canto do ecrã. Está mais rápida e com um pouco mais de ressalto, lembrando as animações mostradas pela Apple durante a WWDC 2025, em junho.

A beta 2 do iOS 26.2 adiciona o suporte aos cartões nalguns países.

Alterações nas alertas de segurança melhoradas

Apesar de ainda não estar disponível no nosso país, na primeira beta,a Apple tinha adicionado as alertas de segurança melhoradas. Estas mensagens são alertas de segurança melhoradas que podem enviar notificações de segurança para o iPhone e o Apple Watch, a informar sobre uma situação de emergência, como um terramoto ou uma inundação.

Estes alertas são enviadas através das ligações disponíveis, como Wi-Fi ou Bluetooth, e dados móveis quando disponíveis.