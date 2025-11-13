4 municípios vão ficar sem eletricidade no domingo: veja se o seu está na lista

A E-REDES – Distribuição de Eletricidade, SA informou que, para garantir a qualidade do serviço, irá realizar trabalhos localizados na sua rede de distribuição, exigindo uma interrupção temporária do fornecimento de eletricidade no dia 16 de novembro de 2025 em vários municípios. Saiba quais.

Coimbra, Lisboa, Loulé e Sintra serão os municípios afetados

A operadora E‑Redes anunciou que no próximo domingo haverá interrupções programadas no fornecimento de eletricidade em 4 municípios portugueses, com o objetivo de realizar trabalhos de manutenção na rede.

Os municípios afetados serão Coimbra, Lisboa, Loulé e Sintra. Pode ver aqui as localizações concretas.