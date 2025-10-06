iPhone 17 Pro tem um novo problema! Falha está na posição do flash
O iPhone 17, nos seus vários modelos, tem mostrado com a Apple sabe evoluir os seus smartphones e trazer novas tecnologias. Com uma mudança de design bem visível, tem agradado aos utilizadores. Infelizmente os problemas não têm estado afastados e agora um novo surgiu, fruto da tão apreciada mudança de design.
iPhone 17 Pro tem um novo problema
Após o lançamento do iPhone 17 Pro e do iPhone 17 Pro Max, começaram a circular relatos de problemas com os dispositivos. Anteriormente criticada pela sua estrutura de alumínio, que supostamente riscava facilmente, a série Pro enfrenta agora um novo problema relacionado com o flash da câmara. Os utilizadores relatam que o flash projeta sombras nos objetos fotografados.
A Apple moveu o flash do conjunto de câmaras para um lado diferente do dispositivo nos modelos iPhone 17 Pro. Esta nova mudança de design foi muito do agrade m todos, em especial por estar numa nova zona de dedicada à fotografia e a outros elementos importantes para este smartphone.
Apple messed up???
The new flash position on the iPhone 17 Pro Max creates unwanted shadows when using the flash.
Here’s a quick comparison of photos taken on the iPhone 17 Pro Max vs. the 14 Pro Max. pic.twitter.com/BZLAf9nvjq
— Ripudaman (@mrtechsense) October 3, 2025
Infelizmente, e como agora está a ser reportado, levou também diretamente a um novo problema. Esta situação tem sido revelada nos relatos dos utilizadores. Um proprietário do iPhone 17 Pro Max relatou que a utilização do flash da câmara projeta uma sombra no objeto, fazendo com que as fotografias pareçam desfocadas.
Flash das câmaras cria sombra irritante
Outro utilizador afirmou explicitamente que a nova posição do flash era a causa do problema. Um criador de conteúdos explicou: “Ao fotografar com a série iPhone 17 Pro, parece que a luz está a brilhar no canto. Isto é realmente irritante”.
Foi enfatizado que este problema de efeito fantasma e desfocagem não era observado nos modelos mais antigos do iPhone. Esta é uma situação nova e foi mostrada por todos os que já reportaram o problema nas redes sociais e por muitos locais da Internet.
Embora os problemas persistissem, a atualização do iOS 26.0.1, que já tinha sido reportada como tendo resolvido outros problemas com o dispositivo, foi lançada há cinco dias. Resta saber se o problema de flashing se deve a uma alteração de design de software ou de hardware.
Apple e os seus maravilhosos engenheiros da propaganda.
Com um nome desses e falas de propaganda?
Parecem uns amadores, impressiona o estado a que a Apple chegou
agora sim, a ser confirmado, um problema grave
Lá vai a Apple lançar um update para resolver palavras dos seguidores tapados.
update? és muito bom comentarista
O problema é que esta questão não pode ser resolvida com um update…
É causado por uma questão de design… mau design!
será que podemos assistir a um recall?
Mas isso não é defeito, é feitio. É moda arranjarem problemas onde não existem. Quem é que usa o flash hoje em dia se não for em situações especiais? Isso até nos Pixel acontece. Basta o flash estar um pouco mais desviado da câmera para tal acontecer.
o sensor não é assim tão bom que não necessite flash, isto não é uma mirrorless, o software faz muita coisa mas ainda não faz milagres
Quando é software, ainda é naquela, podem sempre fazer um update com o fix.
Se isto é hardware vai ser complicado corrigir isto, vai haver malta chateada e bem, não estamos a falar de telemóvel de 50€
vai chatear principalmente profissionais
Who cares?
Fotografar com flash é o mesmo que usar meia branca.
Flash é coisa de paparazzi e fotógrafo de casamentos e baptizados (que estão para a fotografia como o tremoço está para a haute cuisine) e esses também não fotografam com telemóveis.
e uma também interessante dos modelos de 256 GB terem flash mais lenta que os restantes modelos? 😀