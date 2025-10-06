PplWare Mobile

iPhone 17 Pro tem um novo problema! Falha está na posição do flash

· Apple 14 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Xi Jinping says:
    6 de Outubro de 2025 às 11:12

    Apple e os seus maravilhosos engenheiros da propaganda.

  2. Vim Menti says:
    6 de Outubro de 2025 às 11:12

    Parecem uns amadores, impressiona o estado a que a Apple chegou

  3. Zé Fonseca A. says:
    6 de Outubro de 2025 às 11:19

    agora sim, a ser confirmado, um problema grave

  4. Xi Jinping says:
    6 de Outubro de 2025 às 11:29

    Lá vai a Apple lançar um update para resolver palavras dos seguidores tapados.

  5. Helder Pinto says:
    6 de Outubro de 2025 às 12:01

    O problema é que esta questão não pode ser resolvida com um update…
    É causado por uma questão de design… mau design!

  6. LM says:
    6 de Outubro de 2025 às 12:13

    Mas isso não é defeito, é feitio. É moda arranjarem problemas onde não existem. Quem é que usa o flash hoje em dia se não for em situações especiais? Isso até nos Pixel acontece. Basta o flash estar um pouco mais desviado da câmera para tal acontecer.

    • Zé Fonseca A. says:
      6 de Outubro de 2025 às 12:49

      o sensor não é assim tão bom que não necessite flash, isto não é uma mirrorless, o software faz muita coisa mas ainda não faz milagres

  7. Fusion says:
    6 de Outubro de 2025 às 12:39

    Quando é software, ainda é naquela, podem sempre fazer um update com o fix.

    Se isto é hardware vai ser complicado corrigir isto, vai haver malta chateada e bem, não estamos a falar de telemóvel de 50€

  8. Pedro says:
    6 de Outubro de 2025 às 12:47

    Who cares?
    Fotografar com flash é o mesmo que usar meia branca.
    Flash é coisa de paparazzi e fotógrafo de casamentos e baptizados (que estão para a fotografia como o tremoço está para a haute cuisine) e esses também não fotografam com telemóveis.

  9. Zé Fonseca A. says:
    6 de Outubro de 2025 às 13:07

    e uma também interessante dos modelos de 256 GB terem flash mais lenta que os restantes modelos? 😀

