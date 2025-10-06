iPhone 17 Pro tem um novo problema! Falha está na posição do flash

O iPhone 17, nos seus vários modelos, tem mostrado com a Apple sabe evoluir os seus smartphones e trazer novas tecnologias. Com uma mudança de design bem visível, tem agradado aos utilizadores. Infelizmente os problemas não têm estado afastados e agora um novo surgiu, fruto da tão apreciada mudança de design.

iPhone 17 Pro tem um novo problema

Após o lançamento do iPhone 17 Pro e do iPhone 17 Pro Max, começaram a circular relatos de problemas com os dispositivos. Anteriormente criticada pela sua estrutura de alumínio, que supostamente riscava facilmente, a série Pro enfrenta agora um novo problema relacionado com o flash da câmara. Os utilizadores relatam que o flash projeta sombras nos objetos fotografados.

A Apple moveu o flash do conjunto de câmaras para um lado diferente do dispositivo nos modelos iPhone 17 Pro. Esta nova mudança de design foi muito do agrade m todos, em especial por estar numa nova zona de dedicada à fotografia e a outros elementos importantes para este smartphone.

Infelizmente, e como agora está a ser reportado, levou também diretamente a um novo problema. Esta situação tem sido revelada nos relatos dos utilizadores. Um proprietário do iPhone 17 Pro Max relatou que a utilização do flash da câmara projeta uma sombra no objeto, fazendo com que as fotografias pareçam desfocadas.

Flash das câmaras cria sombra irritante

Outro utilizador afirmou explicitamente que a nova posição do flash era a causa do problema. Um criador de conteúdos explicou: “Ao fotografar com a série iPhone 17 Pro, parece que a luz está a brilhar no canto. Isto é realmente irritante”.

Foi enfatizado que este problema de efeito fantasma e desfocagem não era observado nos modelos mais antigos do iPhone. Esta é uma situação nova e foi mostrada por todos os que já reportaram o problema nas redes sociais e por muitos locais da Internet.

Embora os problemas persistissem, a atualização do iOS 26.0.1, que já tinha sido reportada como tendo resolvido outros problemas com o dispositivo, foi lançada há cinco dias. Resta saber se o problema de flashing se deve a uma alteração de design de software ou de hardware.