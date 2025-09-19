Descoberta a primeira falha no iPhone 17! A câmara não funciona corretamente

Os primeiros utilizadores a ter o iPhone 17 já detetaram o seu primeiro problema. Foi um dos jornalistas da CNN que se deparou com uma falha ao tirar fotografias com o iPhone Air. Depois, descobriu-se que o erro afeta os iPhone 17 Pro e Pro Max. Embora seja algo irritante, parece haver boas notícias sobre o assunto.

A primeira falha no iPhone 17

Do que é descrito, aparentemente os novos modelos do iPhone 17 comportam-se de forma muito estranha ao fotografar cenas com ecrãs LED muito brilhantes. Por algum motivo desconhecido, a saída do dispositivo está repleta de silhuetas brancas de formatos estranhos e manchas pretas aleatórias.

Segundo a fonte, tal acontece numa em cada dez imagens tiradas nesta situação. Assim, as fotos captadas com painéis LED muito brilhantes, uma cena comum em concertos, festivais e eventos de todos os tipos têm este comportamento. Felizmente, a Apple já tem uma resposta e uma solução em mãos.

Câmara não funciona corretamente

Como é referido, a Apple confirmou que se trata de um bug. Na verdade, a empresa entrou em mais detalhes, afirmando ser algo que pode acontecer ao focar-se em painéis LED muito brilhantes. E, como isso não acontece em todas as imagens captadas, faz muito sentido.

Além disso, a marca comentou ainda que trabalha numa solução para evitar que isso ocorra ou torná-lo muito menos frequente. A correção chegará com uma futura atualização do iOS, embora não esteja claro se chegará a tempo para que os novos iPhone Air e iPhone 17 Pro sejam entregues ao público em geral sem o bug.

Apple está já a resolver o problema

Tal não parece provável, em especial porque os timings são já muito apertados. A Apple começará a enviar os novos iPhone 17 amanhã, 19 de setembro, uma data muito próxima para chegar a uma solução e implementá-la globalmente nos equipamentos antes de serem entregues ao consumidores.

Ainda assim, quem comprou um dos modelos afetados, deve lemrar-se que isso só acontece em aproximadamente uma em cada dez fotos. Além disso, é um bug em que a Apple já está a trabalhar e que irá corrigir em breve. Por enquanto, não há razão para pensar que isto vá piorar ou que seja um bug difícil de corrigir. Parece simplesmente que a câmara precisa de alguns ajustes para lidar com este tipo de cenas.