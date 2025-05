O Android Auto pode em breve ter uma nova cara. Descubra o que está a caminho

Há boas notícias para os utilizadores do Android Auto. A Google parece estar a fazer progressos para mudar a interface e trazer de volta um tema claro. Tudo surgiu agora em descobertas recentes e este parece muito mais refinado e pronto a ser usado. Mas afinal o que está a caminho do Android Auto?

Foi agora descoberto uma novidade a ser preparada para ser (possivelmente) aplicada em breve. Esta já tinha surgido há algum tempo, mas nunca chegou a ser adotada no Android Auto. Esta desapareceu em 2019, deixando todos com a interface escura disponível hoje. A ideia de trazer de volta surgiu em 2023, quando se avaliava o código da aplicação e foram encontrados os trabalhos iniciais na mesma.

Informações obtidas a partir de versões mais recentes do código da aplicação sugerem que a Google resolveu muitos ods problemas. O tema claro já não é aplicado apenas parcialmente e parece estender-se consistentemente por toda a experiência de utilização e interface do Android Auto.

Isto significa que os menus, as diferentes aplicações no Android Auto e outros elementos da interface devem adotar um aspeto mais claro. Isso faz com que todo o visual pareça muito mais organizado. Um toque especial é que as cores também podem ser ajustadas dinamicamente com base nas definições do sistema.

Fica a dúvida da razão de preparar um tema claro quando o modo escuro é popular por ser agradável à vista. Um tema claro tem algumas vantagens reais, especialmente para conduzir durante o dia. Quem já teve dificuldade em ver o ecrã do automóvel claramente sob a luz solar intensa, beneficia com um fundo claro com texto escuro pode oferecer muito mais contraste e visibilidade em comparação com um ecrã escuro.

É simplesmente mais fácil ver em determinadas condições. Além disso, ter a opção de escolher é sempre preferível. Sistemas concorrentes como o Apple CarPlay há muito que oferecem aos utilizadores a opção de escolher entre os modos claro, escuro ou automático. Ter esta opção de volta no Android Auto seria uma boa forma personalização.

É encorajador ver o tema claro evoluir de uma experiência irregular para algo que parece genuinamente utilizável e integrado. Importa lembrar que tudo isto é baseado em código oculto e ainda não lançado oficialmente, o progresso é um sinal positivo. Ter a opção de mudar para uma interface leve tornaria o Android Auto mais versátil, especialmente para melhorar a difícil visibilidade diurna.